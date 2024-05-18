Самарец с 15 судимостями не удержался от очередной кражи

В Самаре ушло в суд уголовное дело местного рецидивиста, обвиняемого в очередной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В феврале 27-летний водитель-экспедитор лишился телефона и сумки с 25 тыс. рублей. Это произошло во время выгрузки мебели из его автомобиля. Чтобы выкрасть имущество, злоумышленник разбил боковое стекло машины.

По записям расположенных рядом камер видеонаблюдения правоохранители вычислили подозреваемого. Им оказался 26-летний самарец, уже имеющий 15 судимостей. Задержанный признал вину и пояснил, что найденные в сумке деньги потратил, а телефон потерял.