Самарец с 15 судимостями не удержался от очередной кражи

В Самаре ушло в суд уголовное дело местного рецидивиста, обвиняемого в очередной краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В феврале 27-летний водитель-экспедитор лишился телефона и сумки с 25 тыс. рублей. Это произошло во время выгрузки мебели из его автомобиля. Чтобы выкрасть имущество, злоумышленник разбил боковое стекло машины.
По записям расположенных рядом камер видеонаблюдения правоохранители вычислили подозреваемого. Им оказался 26-летний самарец, уже имеющий 15 судимостей. Задержанный признал вину и пояснил, что найденные в сумке деньги потратил, а телефон потерял.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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