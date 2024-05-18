Анастасия Павлюченкова вместе с Екатериной Александровой выступит на парном Roland Garros

Появилась заявка парного Roland Garros среди женщин. Турнир пройдет c 26 мая по 9 июня. Об этом сообщает gotennis.ru.

В списке присутствуют Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова. А возглавляют его Се Су-Вей и Элизе Мертенс.