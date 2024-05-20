"Тольяттиазот" поддержал турнир по художественной гимнастике

При поддержке ТОАЗа прошел Открытый турнир по художественной гимнастике. Межрегиональные соревнования на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой состоялись в Тольятти в четвертый раз. Титульным спонсором спортивного мероприятия неизменно выступает АО "ОХК "Уралхим".

В этом году в празднике красоты и грации приняли участие более 500 гимнасток из 9 регионов страны в возрасте от 5 лет и старше. Юные спортсменки, включая членов сборной Самарской области и страны, представляли Москву, Тольятти, Оренбург, Саратов, Астрахань, Республики Саха, Мордовию и Татарстан.

Оценивали соревнования судьи международных и всероссийских категорий. В списке почетных гостей заслуженные тренеры России, воспитавшие не одно поколение олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира и Европы, глава федерации художественной гимнастики Тольятти и руководители спортивных школ города и области.

За три дня турнира у гимнасток была возможность не только продемонстрировать свои достижения и получить опыт выступлений на межрегиональных соревнованиях, но и посетить мастер-классы четырехкратной чемпионки мира Александры Солдатовой и тренировки заслуженного тренера России Екатерины Сиротиной.

Победители были отмечены специальными призами Ксении Поляковой и партнеров мероприятия.

"Уралхим" развивает большое количество спортивных проектов как в Самарской области, так и за ее пределами. Мы стараемся отвечать на запросы наших сотрудников и молодежи в регионах присутствия компании. Cоревнования по художественной гимнастике такого масштаба под руководством трехкратной чемпионки мира Ксении Поляковой — это всегда яркое и значимое событие в спортивной жизни Тольятти. Для юных гимнасток участие титулованных спортсменов на турнире является мощной мотивацией для достижения высоких результатов", — отметил директор по социальной политике АО "ОХК "Уралхим" Радмир Габдуллин.