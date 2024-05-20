"Тольяттиазот" поддержал турнир по художественной гимнастике

При поддержке ТОАЗа прошел Открытый турнир по художественной гимнастике. Межрегиональные соревнования на призы заслуженного мастера спорта, трехкратной чемпионки мира и Европы Ксении Поляковой состоялись в Тольятти в четвертый раз. Титульным спонсором спортивного мероприятия неизменно выступает АО "ОХК "Уралхим".
В этом году в празднике красоты и грации приняли участие более 500 гимнасток из 9 регионов страны в возрасте от 5 лет и старше. Юные спортсменки, включая членов сборной Самарской области и страны, представляли Москву, Тольятти, Оренбург, Саратов, Астрахань, Республики Саха, Мордовию и Татарстан.
Оценивали соревнования судьи международных и всероссийских категорий. В списке почетных гостей заслуженные тренеры России, воспитавшие не одно поколение олимпийских чемпионов и победителей чемпионатов мира и Европы, глава федерации художественной гимнастики Тольятти и руководители спортивных школ города и области.
За три дня турнира у гимнасток была возможность не только продемонстрировать свои достижения и получить опыт выступлений на межрегиональных соревнованиях, но и посетить мастер-классы четырехкратной чемпионки мира Александры Солдатовой и тренировки заслуженного тренера России Екатерины Сиротиной.
Победители были отмечены специальными призами Ксении Поляковой и партнеров мероприятия.
"Уралхим" развивает большое количество спортивных проектов как в Самарской области, так и за ее пределами. Мы стараемся отвечать на запросы наших сотрудников и молодежи в регионах присутствия компании. Cоревнования по художественной гимнастике такого масштаба под руководством трехкратной чемпионки мира Ксении Поляковой — это всегда яркое и значимое событие в спортивной жизни Тольятти. Для юных гимнасток участие титулованных спортсменов на турнире является мощной мотивацией для достижения высоких результатов", — отметил директор по социальной политике АО "ОХК "Уралхим" Радмир Габдуллин.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!