Понедельники самарцев станут приятнее

Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил акцию "Понедельники" и предлагает абонентам в течение еще пяти недель каждый понедельник получать приятные подарки. Клиенты оператора по всей России могут воспользоваться предложениями партнеров Tele2: выпить бесплатный кофе, получить скидку на онлайн-заказ или выгодно купить билеты на концерт. В Самаре абонентов мобильного оператора ждут 13 интересных вариантов подарков.
Tele2 поддерживает образ жизни клиентов, формируя предложения под их запросы. Компания снова меняет отношение абонентов к понедельникам и делает их праздниками, которых ждут с нетерпением. Оператор запустил уже традиционную акцию "Понедельники", она продлится до 17 июня. Каждый понедельник клиенты могут выбрать до трех подарков от брендов-партнеров проекта. Tele2 включила предложения от Wink, "Вкусно — и точка", Whoosh, ЛЭТУАЛЬ и других компаний. При этом можно менять выбор, определяя каждый раз новый набор предложений. Акция действует в более чем 60 городах по всей России.
Оператор обновляет и расширяет категории подарков, отвечая интересам абонентов. В Самаре начать неделю можно с чашечки кофе, покупки билетов на мероприятие или доставки продуктов, также можно заправить авто со скидкой 10%. Кроме того, к летнему сезону Tele2 добавила и категорию самокатов, которые стали очень популярны у жителей разных городов. Сделать свое начало недели приятнее можно, активировав промокод в приложении "Мой Tele2".
Tele2 впервые провела "Понедельники" в 2018 году в Москве. Акция быстро набрала популярность, поэтому оператор постепенно расширил географию проекта и увеличил число партнеров-участников акции.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)