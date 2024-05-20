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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Понедельники самарцев станут приятнее

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил акцию "Понедельники" и предлагает абонентам в течение еще пяти недель каждый понедельник получать приятные подарки. Клиенты оператора по всей России могут воспользоваться предложениями партнеров Tele2: выпить бесплатный кофе, получить скидку на онлайн-заказ или выгодно купить билеты на концерт. В Самаре абонентов мобильного оператора ждут 13 интересных вариантов подарков.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 поддерживает образ жизни клиентов, формируя предложения под их запросы. Компания снова меняет отношение абонентов к понедельникам и делает их праздниками, которых ждут с нетерпением. Оператор запустил уже традиционную акцию "Понедельники", она продлится до 17 июня. Каждый понедельник клиенты могут выбрать до трех подарков от брендов-партнеров проекта. Tele2 включила предложения от Wink, "Вкусно — и точка", Whoosh, ЛЭТУАЛЬ и других компаний. При этом можно менять выбор, определяя каждый раз новый набор предложений. Акция действует в более чем 60 городах по всей России.

Оператор обновляет и расширяет категории подарков, отвечая интересам абонентов. В Самаре начать неделю можно с чашечки кофе, покупки билетов на мероприятие или доставки продуктов, также можно заправить авто со скидкой 10%. Кроме того, к летнему сезону Tele2 добавила и категорию самокатов, которые стали очень популярны у жителей разных городов. Сделать свое начало недели приятнее можно, активировав промокод в приложении "Мой Tele2".

Tele2 впервые провела "Понедельники" в 2018 году в Москве. Акция быстро набрала популярность, поэтому оператор постепенно расширил географию проекта и увеличил число партнеров-участников акции.

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