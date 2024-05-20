ВСК: риск заражения гепатитом С при контакте с больным низок, само заболевание излечимо

В 2023 году в России был зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями (в том числе гепатитом С) на 42%. Вокруг страшного, на первый взгляд, диагноза существует множество мифов, в том числе о неизлечимости болезни, о высоких рисках заражения для близких пациента. Врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК развеяла основные заблуждения о недуге.
Миф 1. Гепатит С - заболевание неблагополучных слоев населения.
Гепатит - это поражение печени, вызванное различными причинами (прием лекарств, чрезмерное употребление алкоголя, вирусные инфекции, ожирение и избыточная масса тела, аутоиммунные поражения организма). Заболевание характеризуется лабораторным повышением показателей АЛТ и АСТ. Самый распространенный способ передачи инфекции - заражение через кровь. Таким образом, в зоне риска не только наркоманы, но и люди, делающие инъекционные процедуры (пирсинг, татуировки, маникюр), медицинские работники (для них риск составляет около 2% в случае травмы инфицированной иглой). Всего в мире не менее 58 миллионов людей страдает этим заболеванием.
Миф 2. Гепатит С передается в основном половым путем.
Вероятность заражения зависит от количества попавшего в кровь вируса, а также от наличия повреждений кожных покровов. Вопреки сложившемуся мнению, заражение половым путем случается нечасто: при одном незащищенном половом контакте риск составляет около 0,5% (в моногамной паре), а при регулярной смене половых партнеров повышается до 2%. Но стоит помнить, что наличие ВИЧ-инфекции увеличивает вероятность заражения в четыре раза.
Миф 3. Если женщина больна гепатитом С, то ребенок обязательно заразится
Возможность передачи вируса гепатита от матери к ребенку при родоразрешении (естественным путем или при помощи кесарева сечения) составляет 5-10%. То есть у женщины с наличием гепатита С может родиться здоровый ребенок. Грудное вскармливание также не ограничивается, за исключением множественных кровоточащих трещин сосков.
Миф 4. Чтобы не заразиться, нужно избегать близкого контакта с инфицированным
Гепатит С не передается через общую посуду, объятия, рукопожатия, поцелуи (исключения - наличие ВИЧ-инфекции, язв ротовой полости), а также при кашле и чихании. Не стоит ограничивать общение и бытовые контакты с инфицированным, т.к. это может вызвать дополнительную психологическую нагрузку для пациента.
Миф 5. Гепатит проявляется проблемами с печенью
Сложность диагностики данной инфекции состоит в том, что зачастую она протекает бессимптомно в хронической форме. Осложнения в виде поражения печени возникают уже на поздних стадиях заболевания. На первых же этапах печень не болит. Именно поэтому исследование на вирусные гепатиты назначается в рамках предоперационного контроля, при плановых осмотрах и т.д. Инфекция гепатита С может иметь неочевидные симптомы. Например, есть определенная связь вирусной инфекции со следующими заболеваниями: поражения кожи (красный плоский лишай), поражение суставов неуточненной причины; аутоиммунные заболевания (синдром Шегрена), а также наличие аутоантител при отсутствии других критериев аутоиммунных заболеваний, поражения крови (криоглобулинемия), В-клеточная лимфома, тромбоцитопеническая пурпура.
Миф 5. Гепатит С неизлечим
Гепатит С излечим в 95% случаев. Целью лечения является полное удаление вируса из организма, а также предотвращение последних стадий поражения печени. Поэтому чем раньше будет выявлена инфекция, тем лучше. Лечение допускается как для взрослых, так и для детей с 3 лет. Терапия подбирается индивидуально в зависимости от "разновидности" вируса, степени поражения печени. Препараты от гепатита применяют курсом от 12 до 24 недель. Даже если первое выявление вирусной инфекции гепатита С происходит на этапе диагностирования цирроза печени, то в наше время эта стадия не является приговором - с данным диагнозом пациенты тоже живут долго и комфортно. Кроме того, иногда иммунитет даже способен побороться с вирусом самостоятельно, без использования специальных препаратов - выздоровление может наступить в течение шести месяцев без формирования хронического гепатита.
Миф 6. Важно делать прививки от вирусных инфекций, в частности, гепатита
К сожалению, вакцины от гепатита С на данный момент не существует. Вирус отличается большой вариабельностью строения, что мешает разработке прививки для профилактики инфекции.
"За последние годы учеными и медиками во всем мире было проведено множество исследований, посвященных данному недугу. Но все же в обществе до сих существуют устойчивые заблуждения о гепатите С, которые значительно ухудшают качество жизни инфицированных, их психологическое состояние. Причем заблуждаются не только обычные люди (например, начиная избегать больного), но иногда и сами медики. Некоторые опросы показали, что 35% медицинских работников считают инфекцию гепатита С неизлечимой, а это в корне неверно. Инфекция излечима, и доступность препаратов повышается с каждым годом. Все больше пациентов получают полное избавление от вируса навсегда. Главный фактор выздоровления - ранняя диагностика", - отмечает Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог цифровой клиники Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас