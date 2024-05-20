ВСК: риск заражения гепатитом С при контакте с больным низок, само заболевание излечимо

В 2023 году в России был зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями (в том числе гепатитом С) на 42%. Вокруг страшного, на первый взгляд, диагноза существует множество мифов, в том числе о неизлечимости болезни, о высоких рисках заражения для близких пациента. Врач Цифровой клиники Страхового Дома ВСК развеяла основные заблуждения о недуге.

Миф 1. Гепатит С - заболевание неблагополучных слоев населения.

Гепатит - это поражение печени, вызванное различными причинами (прием лекарств, чрезмерное употребление алкоголя, вирусные инфекции, ожирение и избыточная масса тела, аутоиммунные поражения организма). Заболевание характеризуется лабораторным повышением показателей АЛТ и АСТ. Самый распространенный способ передачи инфекции - заражение через кровь. Таким образом, в зоне риска не только наркоманы, но и люди, делающие инъекционные процедуры (пирсинг, татуировки, маникюр), медицинские работники (для них риск составляет около 2% в случае травмы инфицированной иглой). Всего в мире не менее 58 миллионов людей страдает этим заболеванием.

Миф 2. Гепатит С передается в основном половым путем.

Вероятность заражения зависит от количества попавшего в кровь вируса, а также от наличия повреждений кожных покровов. Вопреки сложившемуся мнению, заражение половым путем случается нечасто: при одном незащищенном половом контакте риск составляет около 0,5% (в моногамной паре), а при регулярной смене половых партнеров повышается до 2%. Но стоит помнить, что наличие ВИЧ-инфекции увеличивает вероятность заражения в четыре раза.

Миф 3. Если женщина больна гепатитом С, то ребенок обязательно заразится

Возможность передачи вируса гепатита от матери к ребенку при родоразрешении (естественным путем или при помощи кесарева сечения) составляет 5-10%. То есть у женщины с наличием гепатита С может родиться здоровый ребенок. Грудное вскармливание также не ограничивается, за исключением множественных кровоточащих трещин сосков.

Миф 4. Чтобы не заразиться, нужно избегать близкого контакта с инфицированным

Гепатит С не передается через общую посуду, объятия, рукопожатия, поцелуи (исключения - наличие ВИЧ-инфекции, язв ротовой полости), а также при кашле и чихании. Не стоит ограничивать общение и бытовые контакты с инфицированным, т.к. это может вызвать дополнительную психологическую нагрузку для пациента.

Миф 5. Гепатит проявляется проблемами с печенью

Сложность диагностики данной инфекции состоит в том, что зачастую она протекает бессимптомно в хронической форме. Осложнения в виде поражения печени возникают уже на поздних стадиях заболевания. На первых же этапах печень не болит. Именно поэтому исследование на вирусные гепатиты назначается в рамках предоперационного контроля, при плановых осмотрах и т.д. Инфекция гепатита С может иметь неочевидные симптомы. Например, есть определенная связь вирусной инфекции со следующими заболеваниями: поражения кожи (красный плоский лишай), поражение суставов неуточненной причины; аутоиммунные заболевания (синдром Шегрена), а также наличие аутоантител при отсутствии других критериев аутоиммунных заболеваний, поражения крови (криоглобулинемия), В-клеточная лимфома, тромбоцитопеническая пурпура.

Миф 5. Гепатит С неизлечим

Гепатит С излечим в 95% случаев. Целью лечения является полное удаление вируса из организма, а также предотвращение последних стадий поражения печени. Поэтому чем раньше будет выявлена инфекция, тем лучше. Лечение допускается как для взрослых, так и для детей с 3 лет. Терапия подбирается индивидуально в зависимости от "разновидности" вируса, степени поражения печени. Препараты от гепатита применяют курсом от 12 до 24 недель. Даже если первое выявление вирусной инфекции гепатита С происходит на этапе диагностирования цирроза печени, то в наше время эта стадия не является приговором - с данным диагнозом пациенты тоже живут долго и комфортно. Кроме того, иногда иммунитет даже способен побороться с вирусом самостоятельно, без использования специальных препаратов - выздоровление может наступить в течение шести месяцев без формирования хронического гепатита.

Миф 6. Важно делать прививки от вирусных инфекций, в частности, гепатита

К сожалению, вакцины от гепатита С на данный момент не существует. Вирус отличается большой вариабельностью строения, что мешает разработке прививки для профилактики инфекции.

"За последние годы учеными и медиками во всем мире было проведено множество исследований, посвященных данному недугу. Но все же в обществе до сих существуют устойчивые заблуждения о гепатите С, которые значительно ухудшают качество жизни инфицированных, их психологическое состояние. Причем заблуждаются не только обычные люди (например, начиная избегать больного), но иногда и сами медики. Некоторые опросы показали, что 35% медицинских работников считают инфекцию гепатита С неизлечимой, а это в корне неверно. Инфекция излечима, и доступность препаратов повышается с каждым годом. Все больше пациентов получают полное избавление от вируса навсегда. Главный фактор выздоровления - ранняя диагностика", - отмечает Полина Шубина, врач-гастроэнтеролог цифровой клиники Страхового Дома ВСК.