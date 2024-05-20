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Энергетика ТЭК

Директор Самарского филиала "Т Плюс" перешел в центральный офис компании

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов назначен заместителем генерального директора по операционной деятельности - главным инженером компании.

Фото: Архив «ВН»

"Александр Гришатов будет отвечать за безопасную эксплуатацию производственных активов и непрерывное энергоснабжение потребителей, поддержание готовности к работе объектов генерации и инфраструктуры централизованного теплоснабжения", - сообщили в компании.

Также под его управлением будут работать АО "ЭнергоремонТ Плюс" и АО "ЮНИС", которые занимаются инжиниринговыми, сервисными, транспортными и административно-хозяйственными услугами в отрасли.

Александр Гришатов является выпускником Ивановского государственного энергетического университета им. В. И. Ленина по профилю "тепловые электрические станции". Работает в энергетике с 1999 года. Занимал должности главного инженера и директора Новогорьковской ТЭЦ и главного инженера Кировского филиала ПАО "Т Плюс". Был директором по реализации приоритетных инвестиционных проектов Новокуйбышевского филиала, где в 2013 г. участвовал в введении в строй газотурбинного блока ГТУ-200 "Кремень" на ТЭЦ-1.

В 2016 г. он был назначен главным инженером, а в 2018 году — директором Самарского филиала "Т Плюс". Среди ключевых достижений на этом посту — переход на "альткотельную" в трех городах присутствия, присоединение ООО "ЗИМ-Энерго" и АО "Тевис", введение в эксплуатацию современной отопительной котельной взамен устаревшей Безымянской ТЭЦ.

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