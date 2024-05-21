Анастасия Павлюченкова не смогла пройти во второй круг турнира в Страсбурге

Воспитанница самарской школы тенниса, 21-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Страсбурге.

В матче первого круга россиянка уступила представительнице Украины Ангелине Калининой. Встреча завершилась в трех сетах. Калинина одержала победу со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

Встреча между теннисистками продолжалась 4 часа 10 минут. За это время Павлюченкова подала пять эйсов, сделала девять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. Калинина четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 20, пишет championat.com.