В Тольятти пройдет церемония взвешивания участников турнира Ural FC 7

22 мая на главной набережной Тольятти состоится официальная процедура взвешивания всех участников турнира Ural FC 7. Мероприятие пройдет при поддержке радио Рекорд.

Начало развлекательной программы, выступление диджея YE-LOW (радио Рекорд) — в 18:00. Начало медийного взвешивания — 19:00.

На мероприятии также будут присутствовать: троекратный чемпион ONE FC Анатолий Малыхин и шестикратный чемпион мира по боевому самбо Кирилл Сидельников.

Адрес: Набережная 6 квартала, амфитеатр. Вход свободный.

А уже в этот четверг, 23 мая, в Тольятти состоится турнир Ural FC 7. Возглавит мероприятие поединок по правилам ММА между Владиславом Ковалевым по прозвищу "Белаз" и бразильцем Дугласом Рибейро. Соглавным событием станет бой по правилам К1 между Тимуром "Архангелом" Никулиным и Яковым Букиным.

Турнир Ural FC 7 приурочен к празднованию Дня химика, профессионального праздника работников химической и нефтехимической промышленности, а также 45-летию предприятия АО "Тольяттиазот" (входит в группу "Уралхим") — одного из крупнейших мировых производителей аммиака.

Билеты по ссылке.

Титульный спонсор лиги — группа "Уралхим". Группа компаний "Уралхим" — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности группы составляют более 23 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО "ОХК "Уралхим", ПАО "Уралкалий" и АО "ТОАЗ". Численность персонала группы "Уралхим" составляет около 38 000 человек.