В галерее "Заварка" пройдет творческая встреча с художницей Яной Арбузовой

В пятницу, 24 мая, в 18:00 пройдет встреча (12+) в формате беседы с Яной Арбузовой, чья персональная выставка сейчас проходит в залах Музея-галереи "Заварка".

Гости вместе со старшим научным сотрудником музея Кириллом Гуровым и художницей поговорят об истории создания проекта "Сюрприз" (6+). Это возможность узнать подробности творческого пути Арбузовой, обсудить ее прошлые проекты и особенности работы в разных жанрах искусства. Также художница расскажет, как создает свои картины.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В субботу, 25 мая, в музее-галерее "Заварка" состоится несколько мероприятий. В 11:00 пройдет занятие на открытом воздухе "Классики" (6+). Дети вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой проведут встречу в сквере около "Заварки", где будут рисовать мелками на асфальте, прыгать в классики и веселиться. Вход на мероприятие — 250 рублей (билет действует на 1 ребенка и 1 сопровождающего). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

В 14:00 научный сотрудник музея Анастасия Волынкина организует арт-медиацию (12+) по выставке "Сюрприз" (6+). Встреча предполагает активное включение зрителя в интерпретацию и анализ произведений искусства. Участником может стать любой желающий, независимо от его опыта и насмотренности в сфере искусства. Посетители поговорят о представленных в "Заварке" работах Яны Арбузовой, основных темах выставки и кураторской задумке. Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.

26 мая в 16:00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях.

Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит). Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке.