"Ростелеком" закроет вакансии: новые тарифы на виртуальную АТС помогут бизнесу решить кадровый вопрос

"Ростелеком" меняет подход к работе с корпоративными клиентами, пользующимися виртуальной АТС, и предлагает бизнесу обновленные тарифы на востребованный цифровой сервис. Компании-клиенты смогут выбрать тариф с разным набором опций, каждый из которых поможет решить актуальные задачи без привлечения дополнительных сотрудников и роста расходов на оплату труда.
Тарифы на виртуальную АТС "Ростелекома" сгруппированы в зависимости от текущих потребностей бизнеса: только звонки, контроль за сотрудниками, аналитика, а также полноценный набор функций для контакт-центра. Они отличаются размером ежемесячной платы, набором доступных функций, количеством рабочих мест и закрепленных городских номеров. При этом во всех тарифах доступна функция распределения звонков, переадресация вызовов, автоинформатор, голосовое меню и перевод вызова по внутренним коротким номерам.
Новые возможности подключения виртуальной телефонии особенно актуальны для компаний, испытывающих нехватку специалистов по продажам и обслуживанию клиентов. Именно такие сотрудники остаются сегодня одними из самых дефицитных на рынке труда: вакансии в этой области занимают 21,9% от общего числа открытых позиций, тогда как доля среди соискателей в продажах с активным резюме составляет лишь 16,8%. При этом на фоне общего дефицита кадров в российской экономике нагрузка на бизнес в части фонда оплаты труда растет: номинальные зарплаты в январе–декабре 2023 года выросли на рекордные 16,2%.
Внедрение в процесс продаж современных цифровых сервисов, в частности, виртуальной телефонии, позволяет компаниям частично компенсировать нехватку персонала, оптимизировать его загрузку и сократить расходы на оплату труда. Так, аудиоприветствия, интеллектуальная маршрутизация звонков и голосовые помощники берут на себя часть задач, освобождая сотрудников. Инструменты аналитики и контроля, такие как запись разговоров, аналитика речи и отчеты виртуальной АТС, помогают оценивать эффективность работы, выявлять области для улучшения и планировать обучение сотрудников. Кроме того, улучшенная обработка звонков, сокращение времени ожидания и персонализированное взаимодействие повышают уровень удовлетворенности клиентов. Тарифы на виртуальную АТС, которые предлагает "Ростелеком", дают компаниям возможность выбрать максимально подходящий цифровой инструмент для управления бизнесом.
"Основные потребности предпринимателей — увеличение продаж, рост эффективности бизнес-процессов и повышение лояльности клиентов. Компании разного масштаба, включая МСП, ищут кастомизированные решения и готовы инвестировать в них, потому что понимают, что внедрение цифровых сервисов — это необходимое условие для развития бизнеса. В новом подходе к формированию тарифного предложения "Ростелеком" смещает фокус с количества минут на сервисы, которые помогут бизнесу оптимизировать оргструктуру и эффективно настроить работу действующих сотрудников, а решение рутинных задач доверить роботам", — говорит Тимофей Абраменко, директор по работе с малыми, средними предприятиями и развитию сервисов "Ростелекома".
Подробная информация о тарифах доступна на сайте компании.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)