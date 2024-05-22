В ПФО начинаются показы "Куйбышевской кинолетописи Великой Отечественной"

"Самарская область. Хроника Победы!" — под таким девизом в честь грядущей 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. в Самарской области, а также на территории городов ПФО, стартуют показы "Куйбышевской кинолетописи Великой Отечественной".

Проект реализуется при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и непосредственном участии полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО Игоря Комарова. В состав организационного комитета по реализации проекта "Куйбышевская кинолетопись Великой Отечественной" на территории городов ПФО вошли представители Роскинохроники, Российского общества "Знание" и главы субъектов.

Герои этого проекта — кинооператоры, режиссеры, руководители киногрупп, которые в 1941–1945 гг. работали на фронтах Великой Отечественной войны — все те, кто оставил нам документальные кадры наших побед. Куйбышевская (Самарская) студия кинохроники внесла большой вклад в кинолетопись нашей страны. В проекте тексты их воспоминаний звучат в исполнении школьников страны, проиллюстрированы фотографиями и уникальной фронтовой хроникой куйбышевского Поволжья.

Особую роль студия кинохроники играла в тот период, когда Куйбышев был запасной столицей. Она выпускала фильмы и киножурналы, которые поднимали патриотический дух граждан, рассказывали о беспримерном мужестве и героизме народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, о самоотверженном труде в тылу, силе духа людей и их вере в победу. Многие куйбышевские кинодокументалисты ушли на фронт: каждый второй был тяжело ранен, каждый четвертый убит. Их вклад в кинолетопись народного патриотизма бесценен.