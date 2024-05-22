Холдинг Т1 представляет опытный образец собственной АСУ ТП "СИЛАРОН" для промышленности

Холдинг Т1 представляет опытный образец импортонезависимого программно-аппаратного комплекса (ПАК) "СИЛАРОН" для управления технологическим процессом (АСУ ТП), — об этом компания рассказала на конференции ЦИПР 2024. Разработка, которая сейчас проходит тестовые испытания, будет полезна предприятиям с непрерывным производством в таких отраслях, как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, химическая промышленность, металлургия, а также горно-обогатительным комбинатам.

ПАК "СИЛАРОН", разработкой которого занимается Т1 Интеграция (Холдинг Т1), представляет собой многофункциональную платформу для крупных промышленных предприятий. Это классическое решение распределенной системы управления с функциональностью противоаварийной защиты, актуальной для различных технологических процессов. Распределенная система управления, являющаяся "ядром" АСУ ТП, обладает высокой отказоустойчивостью за счет использования компонентной базы повышенной надежности, внедрения развитых средств диагностики и резервирования. Кроме того, "СИЛАРОН" поддерживает многопользовательскую работу, одновременное выполнение нескольких задач и изменение логики управления в режиме реального времени. Все эти возможности позволяют бизнесу обеспечивать контроль и защиту непрерывных производственных циклов.

Новый ПАК от Холдинга Т1 отвечает современным международным стандартам и отечественным требованиям информационной безопасности. В частности, "СИЛАРОН" соответствует всем критериям доверенного программно-аппаратного комплекса, указанным в постановлении Правительства РФ № 1912 от 14 ноября 2023 года, которое определяет порядок перехода субъектов КИИ на российское ПО и оборудование.

"Снижение доступности зарубежных продуктов стало драйвером развития отечественных разработок и поиска неординарных решений для становления технологической независимости. Сегодня импортозамещение в промышленности актуально как никогда, особенно на объектах критической инфраструктуры, но при этом есть дефицит отечественных разработок в сегменте АСУ ТП, способных закрыть потребности крупных предприятий. Поэтому Холдинг Т1 представляет собственное решение — импортонезависимый продукт "СИЛАРОН", позволяющий повысить безопасность и эффективность производства", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директор Холдинга Т1.

"Недоступность иностранного оборудования и ПО особенно критична в сегменте систем управления технологическим процессом: компании не имеют доступа к обновлениям и техподдержке зарубежных решений. Полностью отечественная разработка позволит убрать зависимость от западных АСУ ТП. Созданием ПАК занимается команда Т1 Интеграции, обладающая обширным опытом в направлении промышленной автоматизации как российского, так и международного уровня. Мы тщательно тестируем опытный образец "СИЛАРОНА", чтобы российские предприятия получили продукт, отвечающий реальным потребностям их бизнеса", — прокомментировал Михаил Книгин, исполнительный директор Т1 Интеграция.