Водитель ВАЗа в Самаре отправил в больницу мотоциклиста

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В субботу, 25 мая, в 16:10 в Кировском районе Самары 38-летний водитель Lada Granta в районе дома № 130 по ул. Стара-Загора при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу мотоциклисту.

Фото: ГУ МВД по Самарской области