Водитель ВАЗа в Самаре отправил в больницу мотоциклиста

В субботу, 25 мая, в 16:10 в Кировском районе Самары 38-летний водитель Lada Granta в районе дома № 130 по ул. Стара-Загора при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу мотоциклисту.
24-летний водитель JINYI SKYLINE 250 получил травмы и был госпитализирован в больницу.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!