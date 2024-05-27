Холдинг Т1 на ЦИПР 2024: дискуссии о цифровом развитии отечественной промышленности

В очередной раз конференция Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) стала площадкой, где представители крупнейших компаний наметили основные векторы развития российских технологий и обсудили современные тренды цифровизации, кастомизации и кибербезопасности. В рамках деловой программы Холдинг Т1 не только поделился успешными кейсами в области внедрения отечественных программных продуктов, но и представил новые перспективные разработки.

Цифровизация промышленности является неотъемлемой частью современного производственного процесса, которая открывает новые возможности для роста эффективности, повышения конкурентоспособности и устойчивого развития. В ходе конференции Холдинг Т1 представил новые решения и технологии, которые способны стать драйвером модернизации отечественной производственной отрасли.

"В этом году фокус интереса участников мероприятия сместился от обсуждения трендов и задач в более практическую плоскость: в главные темы начинают выходить продукты и реализованные кейсы. Подобные дискуссии помогают вендорам выбрать правильные векторы для развития своих продуктов. Холдинг Т1 продемонстрировал CAE-решение для мультидисциплинарного инженерного анализа, сокращающее время на экспериментальные расчеты и ускоряющее вывод продуктов на рынок. Мы также представили опытный образец собственной АСУ ТП "СИЛАРОН" для промышленности — многофункциональную платформу для крупных промышленных предприятий. Эффективные отечественные продукты должны стать точкой опоры для крупных предприятий на пути к цифровизации и повышению эффективности производства", — отметил Алексей Фетисов, генеральный директора Холдинга Т1.

Кроме этого, на ЦИПР 2024 Т1 Иннотех (Холдинг Т1) познакомил участников конференции с SRM-платформой ЭНВА, решением, обеспечивающим прозрачность и эффективность закупочного процесса. Еще одна разработка — GRC-платформа ОАЗИС — единое информационное пространство для эффективного и комплексного управления задачами и процессами в сфере управления рисками и GRC. Система позволяет решать бизнес-задачи на разных уровнях в зависимости от потребностей компаний, в том числе промышленных — благодаря автоматизации ключевых процессов возрастает скорость и качество принятия решений.

В ходе ЦИПР 2024 Холдингом Т1 был заключен ряд партнерских соглашений, направленных на развитие российского ИТ-рынка и успешную интеграцию отечественного софта.

Холдинг Т1 расширит сотрудничество с "Национальным центром компетенций по информационным системам управления холдингом" (АНО "НЦК ИСУ"). В рамках партнерства стороны будут работать над формированием образовательных программ для подготовки специалистов для работы с отечественной ERP-системой.

Кроме этого, в рамках ЦИПР было подписано соглашение между Холдингом Т1 и ИТ-кампусом НЕЙМАРК. Цель сотрудничества — совместная работа по организации регионального этапа мероприятия "Импульс Т1" в Нижнем Новгороде.

Т1 продолжает развивать инициативы, направленные на решение задач по подготовке квалифицированных ИТ-кадров. На ЦИПР Т1 Цифровая Академия (Холдинг Т1) и Университет Лобачевского (ННГУ) объявили о партнерстве, в рамках которого в вузе будет повышаться уровень подготовки специалистов ИТ-профилей.

Холдинг Т1 и "Астра Консалтинг" (входит в "Группу Астра") заключили меморандум о сотрудничестве и планируют взаимодействие в области системной интеграции для реализации проектов при внедрении отечественного ПО и технологий.

Вендор НОТА (Холдинг Т1) и Почта России заключили соглашение о сотрудничестве в области кибербезопасности: компании планируют обмениваться опытом и компетенциями для разработки передовых ИТ-решений для обеспечения информационной безопасности объектов оператора почтовой связи. Также партнеры будут вести работу по расширению возможностей платформы корпоративных коммуникаций DION для решения задач крупных корпоративных клиентов.

Вендор НОТА также заключил соглашение о технологическом партнерстве с разработчиком средств защиты информации "Код Безопасности". Использование полностью отечественных импортонезависимых решений позволит бизнесу не только соответствовать требованиям регуляторов по соблюдению 187-ФЗ, но обеспечивать безопасность объектов в сложной сетевой инфраструктуре.

Облачный провайдер T1 Облако (Холдинг T1) заключил соглашение о сотрудничестве с Центром искусственного интеллекта MTS AI. Взаимодействие компаний предполагает работу над развитием технологий в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения.

В рамках еще одного соглашения о партнерстве Т1 Облако и МойОфис будут совместно работать над созданием надежной и безопасной среды для компаний, осуществляющих переход на отечественные технологии. Стороны планируют объединить усилия для предоставления эффективных решений и сервисов.

Эксперты Холдинга Т1 приняли активное участие в деловой программе ЦИПР 2024. Во время обсуждения бесшовной интеграции отечественных разработок на сессии ОАО "РЖД" "От ERP к отечественной системе управления ресурсами", было отмечено, что для оптимизации процесса импортозамещения софта необходима открытая платформа с предустановленной функциональностью, в которую можно интегрировать отдельные решения, покрывающие все бизнес-процессы больших холдингов.

Алексей Фетисов также стал приглашенным спикером партнерской сессии "Группы Астра" "Новый подход к базам данных как к сервису. Стираем барьеры". Он подчеркнул, что многие высоконагруженные системы все еще используют зарубежное оборудование и программное обеспечение, в то же время рынок ждет от ИТ-компаний решений, функциональность которых соответствует.

Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора Холдинга Т1, выступил спикером в партнерской сессии СберТех "Цифровизируй это: какие ИТ-тренды играют за нас?", на которой эксперты наметили векторы развития ИТ-рынка, а также в партнерской сессии "Солар" "ИИ — новая технология на страже киберустойчивости или оружие в руках преступников".

Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция, стал модератором сессии Холдинга Т1 "Инженерный анализ и рынок микроэлектроники: что мешает экспоненциальному росту отрасли?". В ходе дискуссии эксперты обозначили ряд вызовов, с которыми сталкиваются ключевые игроки микроэлектронники, в числе которых — нехватка квалифицированных ИТ-кадров и пока сохраняющаяся зависимость от импортных САПР. Спикеры сессии отметили, что государственное финансирование отрасли позволяет успешно работать над устранением сложностей, а также увеличивать спрос на отечественные решения.

Сергей Голицын, руководитель направления Т1 Искусственный интеллект, принял участие в сессии "Практика разработки и внедрения программного обеспечения на основе ИИ-технологий в промышленности". Итогом обсуждения стало определение основных барьеров, которые замедляют внедрение ИИ в производство. Также эксперты наметили направления, где внедрение новых технологий поможет оптимизировать процессы и сэкономить ресурсы.

Руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки Т1 Интеграция, Алексей Харитонович принял участие в индустриальной сессии Минпромторга России "САПР электроники и микроэлектроники", а директор портфеля продуктов НОТА КУПОЛ Игорь Душа выступил на сессии "Кибермошенники. Судный день". В свою очередь, Ольга Никитина, бизнес-эксперт по устойчивому развитию Т1 Иннотех (Холдинг Т1), стала спикером сессии "Цифрое Со.знание. Устойчивое цифровое развитие как управляемое воздействие в области экологической, социальной ответственности и корпоративного управления", организованного при поддержке Национального ESG Альянса.

Конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) — одно из наиболее масштабных и представительных деловых событий, входящих в пятерку крупнейших мероприятий в сфере цифровой экономики России. На протяжении многих лет она служит важной площадкой для обсуждения вопросов цифровой трансформации общества и ведущих отраслей экономики.