Руководителя самарского ТТУ оштрафовали на 2,3 млн рублей

В Самаре по постановлениям прокуратуры руководителю транспортного предприятия назначили штрафы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Надзорное ведомство обнаружило, что трамвайно-троллейбусное предприятие нарушает условия муниципальных контрактов, заключенных с городским департаментом транспорта. Так, ТТУ не соблюдает интервалы движения и не выпускает нужное количество транспорта.

Из-за этого возбудили 14 административных дел по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. После рассмотрения постановлений прокурора руководителю ТТУ назначили штрафы на 2,3 млн рублей.

Напомним, ранее 3,5 млн руб. штрафов прокуратура насчитала оператору городских автобусных маршрутов — ООО "СамараАвтоГаз". Претензии к перевозчику были аналогичные — на линию не выходило достаточное количество автобусов и были нарушены интервалы движения.