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Баскетбол Спорт

Самарские баскетболистки стали победительницами первенства России среди игроков до 14 лет

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился розыгрыш всероссийских соревнований по баскетболу среди девушек 2011 года рождения в сезоне 2023/2024 годов. Предварительные этапы соревнований стартовали в октябре 2023 года. Самарскую область в них представляли СШОР № 13 имени Ольги Артешиной из Самары и СШОР № 2 "Ювента" из Тольятти.

Фото: СШОР №13 и Российская федерация баскетбола

СШОР № 2 завершила выступления на межрегиональном этапе. А баскетболистки СШОР № 13, воспитанницы тренера Ларисы Долопчи, этот этап успешно преодолели. Затем команда прошла два полуфинальных этапа и стала участником финальных соревнований, которые проходили с 18 по 26 мая в Салавате республики Башкортостан.

На групповом этапе самарские спортсменки обыграли СШОР № 5 "Надежда" из Оренбурга — 67:31, СШОР Василеостровского района из Санкт-Петербурга — 84:20 и мытищинскую СШОР по баскетболу из Подмосковья — 52:26 и с первого места в группе вышли в плей-офф.

В 1/8 финала команда СШОР № 13 оказалась сильнее КСШОР из подмосковной Электростали — 63:17, в четвертьфинале обыграла московскую СШОР имени А. Я. Гомельского — 49:35, в полуфинале взяла верх над другой московской командой — МБА СП СШОР "Тринта имени Ю. Я. Равинского" — 68:38.

В финальном матче самарской команде противостояла СШОР по баскетболу из Мытищ. Соперники уже встречались на групповом этапе, где самарские баскетболистки победили с двукратным перевесом. В финале борьба была упорнее, но итоговое преимущество все-таки осталось за самарской СШОР № 13 — 42:39 (8:15, 16:11, 9:2, 9:11).

Лучшим игроком финального матча стала защитник СШОР № 13 Софья Зинович, а центровой Анастасия Мякшева вошла в символическую пятерку игроков по итогам соревнований.

В Самарской области выстроена система от массового и детско-юношеского баскетбола до профессионального. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова созданы все необходимые условия для приобщения ребят к спорту, подготовки игроков. На федеральном уровне неоднократно отмечалось, что в Самарской области работает эффективная структура развития баскетбола. Строительство доступных уличных спортплощадок, развитие и популяризация баскетбола способствуют вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

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Молодцы! Красные крылья так держать!

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