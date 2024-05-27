Самарские баскетболистки стали победительницами первенства России среди игроков до 14 лет

Завершился розыгрыш всероссийских соревнований по баскетболу среди девушек 2011 года рождения в сезоне 2023/2024 годов. Предварительные этапы соревнований стартовали в октябре 2023 года. Самарскую область в них представляли СШОР № 13 имени Ольги Артешиной из Самары и СШОР № 2 "Ювента" из Тольятти.

СШОР № 2 завершила выступления на межрегиональном этапе. А баскетболистки СШОР № 13, воспитанницы тренера Ларисы Долопчи, этот этап успешно преодолели. Затем команда прошла два полуфинальных этапа и стала участником финальных соревнований, которые проходили с 18 по 26 мая в Салавате республики Башкортостан.

На групповом этапе самарские спортсменки обыграли СШОР № 5 "Надежда" из Оренбурга — 67:31, СШОР Василеостровского района из Санкт-Петербурга — 84:20 и мытищинскую СШОР по баскетболу из Подмосковья — 52:26 и с первого места в группе вышли в плей-офф.

В 1/8 финала команда СШОР № 13 оказалась сильнее КСШОР из подмосковной Электростали — 63:17, в четвертьфинале обыграла московскую СШОР имени А. Я. Гомельского — 49:35, в полуфинале взяла верх над другой московской командой — МБА СП СШОР "Тринта имени Ю. Я. Равинского" — 68:38.

В финальном матче самарской команде противостояла СШОР по баскетболу из Мытищ. Соперники уже встречались на групповом этапе, где самарские баскетболистки победили с двукратным перевесом. В финале борьба была упорнее, но итоговое преимущество все-таки осталось за самарской СШОР № 13 — 42:39 (8:15, 16:11, 9:2, 9:11).

Лучшим игроком финального матча стала защитник СШОР № 13 Софья Зинович, а центровой Анастасия Мякшева вошла в символическую пятерку игроков по итогам соревнований.

В Самарской области выстроена система от массового и детско-юношеского баскетбола до профессионального. При поддержке губернатора Дмитрия Азарова созданы все необходимые условия для приобщения ребят к спорту, подготовки игроков. На федеральном уровне неоднократно отмечалось, что в Самарской области работает эффективная структура развития баскетбола. Строительство доступных уличных спортплощадок, развитие и популяризация баскетбола способствуют вовлечению населения в систематические занятия физкультурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению президента страны Владимира Путина.