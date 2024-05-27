Прокуратура Самарской области закрыла 20 точек продажи вейпов за 2023 год

За 2023 г. прокуратура Самарской области закрыла 20 точек продажи табачных изделий и никотинсодержащих устройств в регионе. Такая информация была озвучена в понедельник, 27 мая, в областной Общественной палате, где обсуждалась проблема массового распространения вейпов.

Как сообщила Анастасия Никитина, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры, работа проводилась по обращениям граждан, фиксировавших факты продажи табачной продукции, в том числе и вейпов, вблизи образовательных учреждений.

"Прокурор вышел по каждому такому адресу и совместно с территориальным отделом полиции установил факт продажи табачной продукции и систем для потребления никотина. В результате прокурорского вмешательства были приняты все меры, в результате которых в настоящее время точки продаж свою деятельность не осуществляют, - сообщила она. - При выявлении продажи табачной продукции, в том числе и вейпов, в незаконных местах либо несовершеннолетним предлагаем обращаться в органы прокуратуры, мы непременно проведем проверку и примем весь комплекс мер".

Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец отметил пагубное влияние вейпинга на несовершеннолетних: "Картриджи электронных сигарет не сертифицированы, их состав нам неизвестен, а брендов бесчисленное количество. Теперь вейпы содержат меньше компонентов, вызывающих острые токсические реакции (головную боль, тошноту, рвоту), но этот фактор, наоборот, влияет негативно. Острых реакций вейп у подростка не вызывает, а никотина в вейпе очень много. Так несовершеннолетний даже не замечает, как получает зависимость. Некоторые ароматические добавки в комбинации с пропиленгликолем и глицерином, которые содержатся в каждом картридже, вызывают острые поражения легких и даже смертельные заболевания".