Прокуратура Самарской области закрыла 20 точек продажи вейпов за 2023 год

За 2023 г. прокуратура Самарской области закрыла 20 точек продажи табачных изделий и никотинсодержащих устройств в регионе. Такая информация была озвучена в понедельник, 27 мая, в областной Общественной палате, где обсуждалась проблема массового распространения вейпов.
Как сообщила Анастасия Никитина, прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи облпрокуратуры, работа проводилась по обращениям граждан, фиксировавших факты продажи табачной продукции, в том числе и вейпов, вблизи образовательных учреждений.
"Прокурор вышел по каждому такому адресу и совместно с территориальным отделом полиции установил факт продажи табачной продукции и систем для потребления никотина. В результате прокурорского вмешательства были приняты все меры, в результате которых в настоящее время точки продаж свою деятельность не осуществляют, - сообщила она. - При выявлении продажи табачной продукции, в том числе и вейпов, в незаконных местах либо несовершеннолетним предлагаем обращаться в органы прокуратуры, мы непременно проведем проверку и примем весь комплекс мер".
Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец отметил пагубное влияние вейпинга на несовершеннолетних: "Картриджи электронных сигарет не сертифицированы, их состав нам неизвестен, а брендов бесчисленное количество. Теперь вейпы содержат меньше компонентов, вызывающих острые токсические реакции (головную боль, тошноту, рвоту), но этот фактор, наоборот, влияет негативно. Острых реакций вейп у подростка не вызывает, а никотина в вейпе очень много. Так несовершеннолетний даже не замечает, как получает зависимость. Некоторые ароматические добавки в комбинации с пропиленгликолем и глицерином, которые содержатся в каждом картридже, вызывают острые поражения легких и даже смертельные заболевания".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас