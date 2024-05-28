В музее-галерее "Заварка расскажут о "Ностальгии в современном искусстве"

В пятницу, 31 мая, в 18:00 в музее-галерее "Заварка" пройдет лекция "Ностальгия в современном искусстве" (16+). Ее прочитает старший научный сотрудник музея и куратор выставки "Сюрприз" (6+) Кирилл Гуров.

В современном мире отношение к ностальгии довольно неоднозначное. С одной стороны ностальгия — это обращение к прошлому для того, чтобы понять настоящее, с другой эта сентиментальная тоска связана с возвратом во времени, с торможением прогресса.

Сегодня к теме ностальгии обращаются многие художники в попытке осмыслить время. На лекции посетители узнают, как эта тема раскрыта в работах мировых и российских художников, а также обсудят, как через ностальгию мы можем осмыслять современность.

Вход на мероприятие — 250 рублей.