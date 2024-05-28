Музей Эльдара Рязанова отметит День защиты детей

В субботу, 1 июня, Музей Эльдара Рязанова проведет мероприятия ко Дню защиты детей.
С 10:00 до 18:00 дети до 18 лет могут бесплатно посетить основную экспозицию.
В 13:30 — в сквере Рязанова покажут фильм "После дождичка в четверг" (Михаил Юзовский, 1985, 6+).
Также в 13:30 в музее пройдет мастер-класс (0+) от самарской арт-студии Натальи Стукаловой "Страна чудес". На занятии дети создадут собственную открытку в технике штампинг — нарисуют штампами картинки на тему кино.
В 15:00 покажут фильма "Айболит-66" (Ролан Быков, 1966, 0+), а в 17:00 — фильм "Внимание, черепаха" (Ролан Быков, 1970, 0+)
Мероприятия проходят бесплатно.
Последние комментарии
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!
Стоит пожелать удачи Галерее
Дело хорошее но много волосатых лапок...