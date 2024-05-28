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Музеи и выставки Культура

Музей Эльдара Рязанова отметит День защиты детей

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 1 июня, Музей Эльдара Рязанова проведет мероприятия ко Дню защиты детей.

Фото: музей Эльдара Рязанова

С 10:00 до 18:00 дети до 18 лет могут бесплатно посетить основную экспозицию.

В 13:30 — в сквере Рязанова покажут фильм "После дождичка в четверг" (Михаил Юзовский, 1985, 6+).

Также в 13:30 в музее пройдет мастер-класс (0+) от самарской арт-студии Натальи Стукаловой "Страна чудес". На занятии дети создадут собственную открытку в технике штампинг — нарисуют штампами картинки на тему кино.

В 15:00 покажут фильма "Айболит-66" (Ролан Быков, 1966, 0+), а в 17:00 — фильм "Внимание, черепаха" (Ролан Быков, 1970, 0+)

Мероприятия проходят бесплатно.

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