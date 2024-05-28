В Самарской области определили заболевания, животных с которыми будут умерщвлять

Департамент ветеринарии Самарской области утвердил перечень неизлечимых заболеваний животных без владельцев. Соответствующий приказ опубликован в понедельник, 27 мая.

В перечень вошли онкологические заболевания различной степени тяжести и локализации, инфаркт, тромбоз, болезни мочеполовой системы, включая неспособность к самостоятельным физиологическим отправлениям, болезни органов пищеварения (тяжелые состояния, требующие хирургического лечения, и цирроз печени), тяжелые поражения нервной системы (менингит, энцефалит, параличи, эпилепсия, параплегии), гангрена и обширный некроз мягких тканей, тяжелые травмы, полученные животным от внешних причин, - переломы черепа, позвоночника, грудной клетки, утрата двух и более конечностей, обоих глаз, дисфункция нижней челюсти, обширные ожоги с некрозом (термические и химические) и обморожения более 25% кожного покрова.

Также перечень включает опасные инфекционные заболевания: бешенство или подозрение на него, бруцеллез, сальмонеллез, инфекционный гепатит, лептоспироз.

Напомним, 9 апреля в Самарской области принят закон, регламентирующий обращение с домашними и безнадзорными животными. Закон запрещает умерщвление животных, находящихся в приютах, за исключением случаев, когда животное имеет неизлечимое заболевание и мучается, когда проявляет немотивированную агрессию или в отношении него подтверждены факты причинения физического вреда человеку. Умерщвление должно производиться гуманными способами.