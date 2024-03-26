В Самарской области принят нашумевший закон о бездомных животных

Во вторник, 26 марта, на заседании Самарской губернской думы принят закон, вводящий ряд изменения в сфере обращения с безнадзорными животными. В частности, закон устанавливает возможность создания на территории региона пунктов временного содержания, где будет комиссионно оцениваться состояние собак и решаться вопрос их дальнейшего жизнеустройства, передачи в приюты либо гражданам. Будет разработано положение о деятельности данных пунктов временного содержания, в котором будут уточнены все детали.

Еще одна мера — запрет организации прикорма диких животных в определенных местах, таких как детские и спортивные площадки, места проведения культурных и спортивных мероприятий и другие.

Кроме того, вводится ответственность за организацию прикорма и нахождение стай собак на организованных территориях, таких как гаражные массивы, стоянки, стройплощадки и т. д. Особое внимание при обсуждении было уделено поправке об умерщвлении безнадзорных животных.

Наиболее горячие споры среди парламентариев вызвала именно последняя поправка. В первоначальном варианте законопроекта предполагалось обязательное усыпление собак, которые находились в пункте временного содержания 30 дней, но так и не нашли своего хозяина.

В сегодняшней редакции (текст размещен на сайте губдумы), данный пункт отсутствует. Согласно принятому закону, умерщвление животных, находящихся в приютах, запрещено. Исключение составляют случаи, когда животное имеет неизлечимое заболевание и мучается, когда проявляет немотивированную агрессию или в отношении него подтверждены факты причинения физического вреда человеку. Умерщвление должно производиться гуманными способами, подчеркивают законодатели.

Тем не менее, закон подвергся резкой критике со стороны депутатов из других фракций — ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду". Так, депутат губдумы Александр Степанов считает, что запрет на кормление бездомных животных нарушает конституционные права и свободы граждан, а так называемая "гуманная эвтаназия" есть не что иное, как "массовое уничтожение живых душ", также имеющих право на жизнь.

При этом, как указали оппоненты, под вопросом остается сама процедура умерщвления — специалистов в данной сфере, как правило, остро не хватает, не отрегулировано толком обращение средств, которые должны применяться для безболезненного усыпления животных. Кроме того, отловы часто вынуждены нанимать на работу маргинальных личностей, а умерщвление проводится негуманными методами с помощью дешевых препаратов, когда животное задыхается и длительное время испытывает мучения.

Ряд депутатов указали на то, что в существующих реалиях закон не будет работать и по другим причинам. Например, раздел об общественном контроле — известны случаи, когда содержатели приютов попросту не пускают общественников на свою территорию. Они имеют на это право, так как все известные приюты в Самарской области — частная собственность.

Запрет кормления животных, по мнению противников нового закона, приведет в том числе к массовым конфликтам между соседями и злоупотреблениям, когда нельзя будет "пожалеть котенка в подъезде".

Однако и авторы закона, и его противники сходятся в одном — острая необходимость совершенствования законодательной базы в области обращения с животными давно назрела. Вопрос контроля бродячих собак в области остается актуальным: участились случаи их нападения на жителей, среди пострадавших есть и дети. В связи с этим необходимы новые меры для сокращения численности безнадзорных животных, несущих риски жизни и здоровью граждан.