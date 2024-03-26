В Самарской области принят нашумевший закон о бездомных животных

Во вторник, 26 марта, на заседании Самарской губернской думы принят закон, вводящий ряд изменения в сфере обращения с безнадзорными животными. В частности, закон устанавливает возможность создания на территории региона пунктов временного содержания, где будет комиссионно оцениваться состояние собак и решаться вопрос их дальнейшего жизнеустройства, передачи в приюты либо гражданам. Будет разработано положение о деятельности данных пунктов временного содержания, в котором будут уточнены все детали.
Еще одна мера — запрет организации прикорма диких животных в определенных местах, таких как детские и спортивные площадки, места проведения культурных и спортивных мероприятий и другие.
Кроме того, вводится ответственность за организацию прикорма и нахождение стай собак на организованных территориях, таких как гаражные массивы, стоянки, стройплощадки и т. д. Особое внимание при обсуждении было уделено поправке об умерщвлении безнадзорных животных.
Наиболее горячие споры среди парламентариев вызвала именно последняя поправка. В первоначальном варианте законопроекта предполагалось обязательное усыпление собак, которые находились в пункте временного содержания 30 дней, но так и не нашли своего хозяина.
В сегодняшней редакции (текст размещен на сайте губдумы), данный пункт отсутствует. Согласно принятому закону, умерщвление животных, находящихся в приютах, запрещено. Исключение составляют случаи, когда животное имеет неизлечимое заболевание и мучается, когда проявляет немотивированную агрессию или в отношении него подтверждены факты причинения физического вреда человеку. Умерщвление должно производиться гуманными способами, подчеркивают законодатели.
Тем не менее, закон подвергся резкой критике со стороны депутатов из других фракций — ЛДПР и "Справедливая Россия — За правду". Так, депутат губдумы Александр Степанов считает, что запрет на кормление бездомных животных нарушает конституционные права и свободы граждан, а так называемая "гуманная эвтаназия" есть не что иное, как "массовое уничтожение живых душ", также имеющих право на жизнь.
При этом, как указали оппоненты, под вопросом остается сама процедура умерщвления — специалистов в данной сфере, как правило, остро не хватает, не отрегулировано толком обращение средств, которые должны применяться для безболезненного усыпления животных. Кроме того, отловы часто вынуждены нанимать на работу маргинальных личностей, а умерщвление проводится негуманными методами с помощью дешевых препаратов, когда животное задыхается и длительное время испытывает мучения.
Ряд депутатов указали на то, что в существующих реалиях закон не будет работать и по другим причинам. Например, раздел об общественном контроле — известны случаи, когда содержатели приютов попросту не пускают общественников на свою территорию. Они имеют на это право, так как все известные приюты в Самарской области — частная собственность.
Запрет кормления животных, по мнению противников нового закона, приведет в том числе к массовым конфликтам между соседями и злоупотреблениям, когда нельзя будет "пожалеть котенка в подъезде".
Однако и авторы закона, и его противники сходятся в одном — острая необходимость совершенствования законодательной базы в области обращения с животными давно назрела. Вопрос контроля бродячих собак в области остается актуальным: участились случаи их нападения на жителей, среди пострадавших есть и дети. В связи с этим необходимы новые меры для сокращения численности безнадзорных животных, несущих риски жизни и здоровью граждан.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.