В Самарской области предлагают усыплять бездомных животных

В Самарской области собираются усыплять некоторых бездомных животных, сообщает "КП-Самара". Вопрос обсуждался в среду, 20 марта, в губернской думе.

В губдуме прошли общественные слушания, на которых выступили как сторонники новых мер, так и противники. Известный кинолог Виталий Рылеев встал на сторону тех, кто усыпление поддерживает.

"Нашествие бродячих собак — реальная проблема, — считает Рылеев. — Изначально было понятно, что способ обращения с бездомными собаками, известный как "Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат" (ОСВВ), не сработает. Об этом говорили умные люди и профессиональные кинологи в 2016 г., когда проект закона еще верстался. С 2018 г. времени было достаточно, чтобы понять, что ОСВВ не выполняет задачу".

Авторы законопроекта привели неутешительные данные — выпущенные в прежнюю среду обитания собаки стали сбиваться в стаи, выросло количество случаев нападения на людей. И.о. руководителя департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич рассказал, что, несмотря на ежегодное увеличение бюджетного финансирования на мероприятия по обращению с безнадзорными животными, проблема продолжает оставаться очень острой.

Летом 2023 г. был принят федеральный закон, который определил два момента. Первый — региональные законодатели получили возможность самостоятельно создавать пункты временного содержания животных. Второй — субъектам дали возможность на своем уровне с учетом имеющихся особенностей пересматривать перечень мероприятий по осуществлению деятельности в области обращения с животными.

С новыми полномочиями региональные депутаты разработали проект нового закона. Он ограничит территории, на которых будет запрещено прикармливать животных, будут ужесточены требования к безопасному содержанию животных, в том числе сторожевых псов в СНТ, гаражных массивах, на автостоянках и так далее. Будет четко определена административная ответственность за неисполнение запрета и нарушение установленных требований.

При этом планируют создать сеть пунктов временного содержания отловленных животных, где они могут находиться не более 30 календарных дней. Здесь их будет осматривать ветеринар: животных вакцинируют и стерилизуют. В течение месяца отловленных собак вернут прежним хозяевам (если такие найдутся), передадут в приют или новым владельцам.

"В строго ограниченных случаях — агрессивные собаки; животные, совершившие нападение на человека и нанесшие телесные повреждения; невостребованные псы — будет применяться гуманная эвтаназия", — говорится на сайте губернской думы.

Кроме того, усыплять будут и животных, которых долгое время не забирают из приюта.

Сторонники нового законопроекта напомнили оппонентам, что за последние годы кратно выросло число нападений бездомных животных на людей, некоторые из которых закончились смертельным исходом. Сразу после обсуждения в социальных сетях развернулось бурное обсуждение инициативы. За несколько часов собралось больше 200 комментариев, большинство — от возмущенных защитников животных.

"Если убийство такая эффективная мера, то почему за десятки лет в СССР так и не пропали бездомные животные?" — спрашивает один из самарцев.

Директор ассоциации "Совет муниципальных образований Самарской области" Дмитрий Славецкий, выступая на слушаниях, подчеркнул, что паника зоозащитников преждевременна. Никто не собирается отказываться от уже привычных форм обращения с животными.

"Надо сохранять приюты, — сказал Славецкий. — Безусловно, идеи гуманного обращения с животными должны превалировать в обществе, но муниципалитеты в один голос говорят, что необходимо убирать с улиц потенциально опасные собачьи стаи. Поэтому главным приоритетом должна быть защита жизни и здоровья человека. Во вторую очередь — обеспечение безопасности имущества человека, потому что известны случаи, когда одичавшие стаи наносят урон домашнему скоту и пр. А вот уже на третьей ступени — жизнь и защита самого животного. Исходя из этих приоритетов, мы и предлагаем принимать закон".

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова, подводя итог, сказала, что закон многогранный и его продолжат обсуждать парламентарии: "Мы видим, что обсуждаемый сегодня законопроект — это лишь составная часть целого комплекса мер. Необходимо предусмотреть перечень подзаконных нормативно-правовых актов, чтобы эта целостная система заработала системно, комплексно и эффективно. Нам предстоит большая работа, чтобы учесть как можно больше замечаний, которые сегодня прозвучали. Будет дополнительно изучен опыт других регионов — и Ульяновской области, и Татарстана. Далее мы рассмотрим законопроект на заседании комитета по местному самоуправлению, а потом уже на пленарном заседании думы. Привлекут к обсуждению и общественность региона".

Подобные законы уже приняли, например, республики Бурятия и Тыва, Астраханская и Магаданская области, Алтайский край, Чукотка, Забайкалье. Везде своя специфика. Так, в Магаданской области усыпление будет входить в обязанности пунктов временного содержания, куда отправят отловленных животных. Для процедуры усыпления должно быть выделено отдельное помещение, она должна проводиться гуманными методами не на глазах у других животных и посторонних людей.

Чипированные животные и те, что будут пойманы в ошейниках, не должны отправляться на эвтаназию. Процедуру будут применять не ко всем отловленным животным, а только к опасным и неизлечимо больным.

Зоозащитники везде активно протестуют против нововведений и спасают собак. Из Бурятии, где подобный закон был принят в октябре 2023 г., вывезли в соседние регионы уже больше двух тысяч "приговоренных" животных. Спасатели едут со всей страны. Они говорят, что многие собаки, признанные безнадежно больными, позже выздоравливают. Правда, приходится собирать сотни тысяч пожертвований, чтобы подлечить и пристроить животных.