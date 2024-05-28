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Литература Культура

"Вточку" и "Полюса": как работают самарские литературные клубы

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Больше пяти лет в Самарском литературном музее функционирует подростковый литературный клуб "Вточку". Разобраться с художественными текстами ребятам помогает модератор — Илья Приданцев.

Фото: Самарский литературный музей

Около двух лет назад возможность обсудить художественную литературу получили и взрослые — в стенах музея действует также клуб "Полюса" для более опытных любителей почитать. Встречи проходят каждую субботу с сотрудниками музея Иваном Котовым и Ильей Приданцевым.

Обсуждение проходит в формате камерных встреч. Любой желающий получает возможность высказаться, поучаствовать в обсуждении. Модераторы не зачитывают готовые лекции, не превращают встречи в университетские семинары. Единственное, что оговаривается заранее — это, конечно же, сам литературный текст.

"Это совершенно другой уровень, сильно отличающийся от школьной системы. Ты привыкаешь думать по шаблону и выполнять школьные нормы, а здесь тебе дают полный простор. Хочется изучать не потому что "нужна оценка", а потому что это, наконец-то, подается в комфортном формате и без строгих рамок", — рассказывает участница клуба "Вточку" Ксения Петрусенко.

Любое произведение классической литературы можно проанализировать и понять по-разному. Как правило, вся литература допускает множество взглядов и трактовок. Поэтому на встречах "Полюсов" Илья и Иван разбирают то или иное произведение с разных позиций, высказывают каждый свою точку зрения, анализируют текст на разных уровнях. Образование двух полюсов и формат диалога помогают читателю лучше раскрыть произведение.

"Полемичность, которая может возникнуть в рамках нашего клуба, бывает только из-за того, что мы с Ильей пользуемся разной оптикой при взгляде на текст. У нас не возникает ожесточенных дебатов, в ходе которых стараешься дискредитировать позицию другого человека. Мы спорим в формате диалога", — объясняет Иван Котов.

Иван в этом проекте отвечает за русскую литературу, а Илья — за зарубежную. Произведения от Ивана и Ильи чередуются. У людей есть возможность посещать встречи в зависимости от того, нравится ли им выбранная модераторами литература или нет. Но организаторы стараются выбирать небольшие тексты, которые возможно прочитать за неделю.

Кроме еженедельных собраний клубы проводят спецвыпуски встреч. Обычно они приурочены к важным музейным и городским мероприятиям. С этого года "Вточку" и "Полюса" готовят изменения в организации собраний. Музей сообщает, что встречи будут проходить в новом формате.

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