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Выставка-путешествие "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" пройдет при поддержке ВТБ

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Масштабный выставочный проект для всей семьи "В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу" открылся при поддержке ВТБ в Еврейском музее и центре толерантности. Выставка пройдет с 28 мая до 6 сентября 2024 года.

"Несмотря на непростую судьбу, Марк Шагал всегда был автором, чье творчество заставляет погрузиться в детские воспоминания. Новая выставка Еврейского музея и центра толерантности сделана для всей семьи: путешествие по миру детства вдохновит родителей на живые разговоры с детьми и позволит интересно провести время вместе", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Выставка основана на книге Марка Шагала "Моя жизнь". Кураторы воссоздали главные фрагменты биографии художника: в экспозиции представлены графические листы из лимитированных тиражей разных лет, а также произведения Натана Альтмана, современника Шагала, и выдающегося советского графика Григория Ингера.

Главная тема экспозиции — мир детства и юности, которые Шагал считал главным неисчерпаемым источником вдохновения. Всех авторов, представленных на выставке, также объединяет детство, проведенное в еврейских местечках, ставшее позднее основой для их модернистских экспериментов.

Экспозиция поделена на семь разделов или "остановок" — главные этапы творчества художника. В рамках проекта кураторы подготовили специальные программы: экскурсионную, информационную, семейную и инклюзивную.

Социальная ответственность ВТБ — ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах национального проекта "Культура".

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