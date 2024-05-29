МТС предложит самарским b2b-клиентам российскую компьютерную технику по подписке

Цифровая экосистема МТС и российский производитель сертифицированного оборудования RDW Technology заключили соглашение о намерениях, в рамках которого корпоративные клиенты экосистемы МТС получат доступ к технике RDW Computers.

МТС намерена включить устройства бренда RDW Computers в линейку продуктовых решений на базе концепции Telecom as a Service — все категории юридических лиц в Самарской области смогут использовать компьютерную технику российского бренда и фирменные сервисы МТС по ежемесячной подписке с возможностью регулярной замены и сервисного обслуживания. В свою очередь, RDW Technology продолжит разработку новых моделей компьютерной техники и будет повышать их эксплуатационные характеристики.

"Российская экономика продолжает комплексный переход на отечественные технологии, программное обеспечение и оборудование. Буквально за несколько лет МТС стала надежным партнером для многих компаний, а импортозамещение стало одним из наших приоритетов. Мы уверены, что сотрудничество поможет нашим компаниям укрепить позиции на рынке благодаря синергии опыта и глубокой экспертизе. Корпоративные клиенты МТС при этом получат доступ к сертифицированной компьютерной технике, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры", — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

RDW Technology — российский производитель вычислительного оборудования. С 2015 года под брендом RDW Computers производятся ПК, моноблоки, серверы, системные блоки, мини-ПК и профессиональные кастомизированные моноблочные системы для бизнеса, образования, медицины и госструктур, а также мониторы, в том числе с изогнутым экраном, адаптированным под периферийное зрение.