ВСК: чаще всего жертвами паводков становятся авто в Новосибирской области, 25% проблем с авто после подтопления связаны с гидроударом

Весна традиционно является сезоном половодья. В этом году с подтоплениями столкнулись более 25 регионов России, в мае напряженная ситуация сохранялась в Омской области и Якутии. Чаще всего, благодаря усилиям спасателей и местных администраций, удалось избежать жертв среди населения во время наводнений. Однако стихия наносит ущерб имуществу россиян, в частности, их автомобилям. Специалисты ГК АвтоСпецЦентр и Страхового Дома ВСК рассказали, как вести себя автомобилистам, находящимся в зоне ЧС, в каких регионах риск возникновения паводков по-прежнему наиболее высок, и как минимизировать финансовые потери, связанные с ремонтом авто.

По оценкам анализа 2023 года Страхового Дома ВСК, чаще всего с паводками и подтоплениями сталкиваются жители Новосибирской области (21% от общего числа обращений по каско в 2023 году по данному риску). Также в антирейтинг опасных регионов входят Ростовская область (20%), Кемеровская область (13%), Омская область (12%) и Краснодарский (9%) край.

В случае если автомобилист попал в зону бедствия, специалисты ГК АвтоСпецЦентр рекомендуют придерживаться ряда правил, которые помогут минимизировать риск ДТП и сократить ущерб для автомобиля. Прежде всего при движении по мокрой или затопленной трассе необходимо сбавить скорость — она не должна превышать 50 км/час. Важно помнить и про увеличение тормозного пути в непогоду — не меньше чем на 20 метров в сравнении с торможением на сухой дороге, то есть начинать останавливать автомобиль важно заранее (минимум за 30 метров до ближайшего препятствия или автомобиля). Также перед началом движения важно правильно оценить глубину подтопления (например, по высоте бордюров) — для легкового автомобиля безопасным для передвижения можно считать уровень воды до 15-20 см, а для SUV-сегмента и внедорожников до 20-25 см. При нарушении этих правил есть риск возникновения гидроудара двигателя, повреждения подвески, короткого замыкания в электропроводке, попадания грязи в тормозные колодки.

По данным ВСК, чаще всего жертвами водной стихии становились обладатели автомобилей Toyota (10%), Hyundai и Kia (по 9,5%), Chery (7,6%), Haval (6%). Средняя сумма ремонта авто после паводка оценивается в 153,5 тыс. рублей. Дороже всего обходится восстановление после подтопления автомобилей Toyota (217 тыс. рублей). Ремонт Kia составляет 104 тыс. рублей.

По оценкам ГК АвтоСпецЦентр, одной из самых частых проблем с автомобилем, попавшим в зону паводка, является гидроудар (когда вода попадает в воздушный фильтр, а затем в мотор) (25% проблем авто после подтопления). Помимо этого, автомобилисты сталкиваются с проблемами с электрикой (20%), тормозной системой (15%), коробкой передач (12%), а также коррозией (10%).

Чтобы минимизировать ущерб автомобиля после движения в зоне подтопления, специалисты АвтоСпецЦентра рекомендуют пройти базовое ТО даже при отсутствии видимых повреждений авто. В минимальный перечень манипуляций должны входить: проверка воздушного фильтра, диагностика работы двигателя и электропроводки, в отдельных случаях — химчистка салона автомобиля. Средняя стоимость такого ТО может составить 25-30 тыс. рублей (при отсутствии серьезных повреждений).

В 2024 году, по данным ВСК, самый крупный ущерб, нанесенный автомобилю в результате стихийного бедствия, был зафиксирован в Москве. Стоимость полиса каско, покрывающего риск стихийных бедствий (в том числе паводков), составляет примерно 13-14 тыс. рублей, т. е. в 9 раз ниже средних затрат на ремонт в случае ЧП. То есть наличие полиса позволяет снизить финансовые потери на 91%.