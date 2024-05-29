Более 440 заявок поступило от Самарской области на окружной молодежный форум ПФО "Метеор"

В понедельник, 27 мая, завершилась регистрация участников Форума Приволжского федерального округа "Метеор" платформы "Росмолодежь.События". Конкурс участников составил 10 человек на место.

Форум входит в линейку событийной программы "Культурная столица года-2024" (Нижний Новгород) и объединит на одной площадке молодых IT- и диджитал-специалистов, руководителей и лидеров молодежных пространств, молодых предпринимателей, деятелей креативных индустрий, событийных волонтеров, медиаспециалистов, блогеров и журналистов, студентов и школьников, представителей "Движения Первых" со всей России.

Помимо образовательной программы, в рамках форума участников ждут культурно-просветительская Программа 2.0, в которую входят патриотические, творческие и спортивные мероприятия, в том числе военно-спортивная игра формата "Зарницы 2.0", конкурс короткометражных фильмов и социальных роликов, конкурс молодых авторов поэзии и прозы, фестиваль диджеинга, турнир по киберспорту, выступления молодежных театров, ярмарка дизайнеров и молодеежных брендов регионов, выставка молодых художников, серия шоу "Открытый микрофон", конкурс арт-объектов для регионов, конкурс молодых исполнителей авторской музыки, конкурс для увлекающихся наукой в формате "Научный стендап".

Участвовать в форуме от Самарской области изъявили желание более чем 440 человек. Сейчас всех, кто подал заявку на участие в "Метеоре", ждет конкурсный отбор, в рамках которого выберут 1400 молодых людей. У всех подтвержденных участников окружного форума будет возможность получить грант до 1 млн руб. на реализацию своего проекта. Подать проект у будущих участников "Метеора" можно до 29 июня на платформе ФГАИС "Молодежь России".

Организаторы форума "Метеор" - Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, министерство молодежной политики Нижегородской области и Молодежный центр "Высота".