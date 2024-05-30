В "Меге" пройдет финал конкурса "Мисс Самара"

В воскресенье, 2 июня, в ТЦ "Мега" в Самаре пройдет финал конкурса "Мисс Самара".

В 14:00 стартует модный фестиваль. Гостям представят коллекции дизайнеров и брендов, представленных в "Меге": MANGO, Boutique RAI, Lacoste, lady & gentleman CITY, Just Clothes, Mark Formelle, Pelican kids, MAAG, DUB, VILET. Моделями выступят ученики агентства Rafael Models.

Также частью модного фестиваля станет инклюзивный показ Театра моды "Золотая свирель" самарской школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Они представят собственную коллекцию "Город мастеров", которая выполнена из натуральных тканей и украшена символами и знаками в традициях самарского деревянного зодчества.

После фестиваля, в 17:00, состоится финал конкурса "Мисс Самара 2024". Победительницу выберут члены жюри и партнеры мероприятия. Она получит звание "Мисс Самара 2024", хрустальную диадему и возможность принять участие в финале Всероссийского конкурса "Мисс Россия 2024" в Москве.

В конце мероприятия выступит дизайнер Мария Звягина с коллекцией "Крылья Поволжья".

Гости и молодые дизайнеры смогут погрузиться в сферу моды, благодаря лекциям и дискуссиям со спикерами из fashion-индустрии. Среди них — представитель всероссийского конкурса красоты Рафаэль Давыдов, продюсер конкурса "Самарская красавица" Эльмира Кавалерова, владелица и идейный вдохновитель модного бренда IMHAPPY Марина Буянова и фотокорреспондент Сергей Баранов.

Вход свободный.