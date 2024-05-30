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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

"Союз-2.1а" с грузовиком "Прогресс МС-27" успешно стартовал с Байконура

БАЙКОНУР. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 30 мая, в 13:42:59,080 со стартового комплекса 31-й площадки космодрома Байконур специалистами предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-27".

Выведение "Прогресса МС-27" на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли в штатном режиме.

Стыковка "Прогресса МС-27" к малому исследовательскому модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции планируется 1 июня в 15:47. На станции корабль ждет экипаж 71-й длительной экспедиции — космонавты Роскосмоса Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон.

Это восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2024 г., в том числе четвертый — с Байконура и второй — с кораблем "Прогресс". Для "Союза-2.1а" данный полет стал 68-м, для кораблей семейства "Прогресс" — 180-м в истории (из них 91 — к МКС).

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль "Прогресс МС-27" — Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королева (входят в Роскосмос).

На "Прогрессе МС-27" предстоит доставить 2504 кг грузов на Международную космическую станцию, в том числе 1290 кг аппаратуры и оборудования для систем станции, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских и санитарно-гигиенических средств для экипажа 71-й длительной экспедиции, 754 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 40 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Среди грузов — гиперспектрометр для съемки земной поверхности в различных спектральных диапазонах в рамках эксперимента "Ураган". Его планируется установить на иллюминаторе внутри служебного модуля "Звезда" с целью решения задач в интересах экологии, сельского, лесного и водного хозяйства, мониторинга различных чрезвычайных ситуаций.

Также на корабле отправлены укладки для проведения на станции экспериментов "Биополимер", "Взаимодействие-2", "Виртуал", "Коррекция", "Нейроиммунитет" и "Пилот-Т".

На ракете-носителе "Союз-2.1а", использовавшейся для запуска корабля "Прогресс МС-27", были нанесены изображения, посвященные 90-летию со дня рождения Алексея Леонова — первого человека, совершившего выход в открытый космос, 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и 65-летию движения российских студенческих отрядов.

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