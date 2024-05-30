Прокуратура организовала "горячую линию" по вопросам соблюдения школьников на ЕГЭ

Прокуратура Самарской области создала "горячую линию" по вопросам соблюдения прав обучающихся при проведении ЕГЭ.

По вопросу нарушения прав учеников можно обратиться в прокуратуру Самарской области в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8(846) 333-54-28, 333-30-18. В выходные и праздничные дни по телефону: 8(846) 340-61-78.