Школьники Самарской области поделились идеями по созданию безопасных дорог

В Самаре на базе общеобразовательной школы №124 состоялось награждение победителей областного конкурса "Безопасные дороги глазами ребенка". В этом году в конкурсе участвовало более 300 учеников из 47 образовательных учреждений Самарской области. Отбор победителей проводился по пяти номинациям: "Изобразительное искусство", "Макетирование", "Фотоискусство", "Плакат" и "Компьютерная графика".

Участники конкурса представили работы на выставке. Для отражения темы школьники использовали образы безопасных дорог родного города и региона, а также крупных инфраструктурных проектов, к примеру, мостового перехода "Самарский", транспортных развязок на Московском шоссе в Самаре. Также конкурсанты изобразили дорожников за работой и предложили свои идеи по обеспечению дорог дополнительными элементами безопасности.

"При работе с рисунком дети чаще всего выходят на сам объект - подходят к дорогам, пешеходным переходам, наблюдают за дорожным движением. И только потом, получив впечатление, переносят его на лист бумаги. Мы надеемся, что такой подход позволяет ребенку более внимательно отнестись к элементам безопасности дороги, присмотреться к ним. Это делает их более внимательными на дороге", - говорит директор школы №124 Татьяна Железникова.

Областной конкурс "Безопасные дороги глазами ребенка" проводится в Самарской области уже в пятый раз под патронажем проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" и направлен на привлечение внимания детей к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Соорганизаторами конкурса выступают министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство образования Самарской области и областная Госавтоинспекция.

Обеспечение безопасности детей на автомобильных дорогах и проведение работы по профилактике детского травматизма - задачи национального проекта "Безопасные качественные дороги".

В рамках нацпроекта в Самарской области ежегодно проводится ремонт дорог, входящих в маршруты движения к детским образовательным и досуговым учреждениям. Особое внимание на таких маршрутах уделяется безопасности дорожного движения - строительству тротуаров, устройству улично-дорожного освещения, обустройству современных пешеходных переходов. В 2024 г. в рамках нацпроекта будет отремонтировано более 237 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям.

Представители ведомств поздравили школьников с победой, вручили грамоты и памятные подарки. "Дети очень хорошо отображают изменения, происходящие в жизни нашего региона. С 2019 г. по всей стране и в нашем регионе реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги", в ходе которого ежегодно ведется ремонт сотен километров дорог и обеспечивается безопасность дорожного движения. Мы видим, как дети отражают в своих рисунках новые пешеходные переходы, разметку, новые знаки и даже работу дорожников. Надеюсь, в будущем некоторые из конкурсантов свяжут свою жизнь с дорожной отраслью", - отмечает координатор партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов.