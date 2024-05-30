Школьники Самарской области поделились идеями по созданию безопасных дорог

В Самаре на базе общеобразовательной школы №124 состоялось награждение победителей областного конкурса "Безопасные дороги глазами ребенка". В этом году в конкурсе участвовало более 300 учеников из 47 образовательных учреждений Самарской области. Отбор победителей проводился по пяти номинациям: "Изобразительное искусство", "Макетирование", "Фотоискусство", "Плакат" и "Компьютерная графика".
Участники конкурса представили работы на выставке. Для отражения темы школьники использовали образы безопасных дорог родного города и региона, а также крупных инфраструктурных проектов, к примеру, мостового перехода "Самарский", транспортных развязок на Московском шоссе в Самаре. Также конкурсанты изобразили дорожников за работой и предложили свои идеи по обеспечению дорог дополнительными элементами безопасности.
"При работе с рисунком дети чаще всего выходят на сам объект - подходят к дорогам, пешеходным переходам, наблюдают за дорожным движением. И только потом, получив впечатление, переносят его на лист бумаги. Мы надеемся, что такой подход позволяет ребенку более внимательно отнестись к элементам безопасности дороги, присмотреться к ним. Это делает их более внимательными на дороге", - говорит директор школы №124 Татьяна Железникова.
Областной конкурс "Безопасные дороги глазами ребенка" проводится в Самарской области уже в пятый раз под патронажем проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия" и направлен на привлечение внимания детей к необходимости соблюдения правил дорожного движения. Соорганизаторами конкурса выступают министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, министерство образования Самарской области и областная Госавтоинспекция.
Обеспечение безопасности детей на автомобильных дорогах и проведение работы по профилактике детского травматизма - задачи национального проекта "Безопасные качественные дороги".
В рамках нацпроекта в Самарской области ежегодно проводится ремонт дорог, входящих в маршруты движения к детским образовательным и досуговым учреждениям. Особое внимание на таких маршрутах уделяется безопасности дорожного движения - строительству тротуаров, устройству улично-дорожного освещения, обустройству современных пешеходных переходов. В 2024 г. в рамках нацпроекта будет отремонтировано более 237 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям.
Представители ведомств поздравили школьников с победой, вручили грамоты и памятные подарки. "Дети очень хорошо отображают изменения, происходящие в жизни нашего региона. С 2019 г. по всей стране и в нашем регионе реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги", в ходе которого ежегодно ведется ремонт сотен километров дорог и обеспечивается безопасность дорожного движения. Мы видим, как дети отражают в своих рисунках новые пешеходные переходы, разметку, новые знаки и даже работу дорожников. Надеюсь, в будущем некоторые из конкурсантов свяжут свою жизнь с дорожной отраслью", - отмечает координатор партийного проекта "Безопасные дороги" в Самарской области Алексей Степанов.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!