Два направлявшихся в аэропорт Казани авиарейса перенаправили в Самару

В аэропорт "Курумоч" направлены два самолета, летевших в Казань. Аэропорт имени Тукая временно закрыли на прием и отправку воздушных судов после указания органов управления воздушным движением.

В 8:30 временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет", - сообщили в пресс-службе казанского аэропорта.