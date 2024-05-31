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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Два направлявшихся в аэропорт Казани авиарейса перенаправили в Самару

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В аэропорт "Курумоч" направлены два самолета, летевших в Казань. Аэропорт имени Тукая временно закрыли на прием и отправку воздушных судов после указания органов управления воздушным движением.

В 8:30 временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов — это безусловный приоритет", - сообщили в пресс-службе казанского аэропорта. 

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