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Кто ты, мой новый мультгерой: "Цифровое Телевидение" и Wink.ru проведут питчинг анимационных проектов

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медиахолдинг "Цифровое Телевидение" (совместное предприятие "Ростелекома" и ВГТРК) при участии онлайн-кинотеатра Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) объявляет старт приема заявок на питчинг анимационных проектов в разных жанрах, ориентированных на семейную аудиторию. Заявки в номинациях "Мультсериал" и "Полнометражное анимационное кино" принимаются до 31 июля 2024 года на сайте проекта. Победители получат денежный приз и возможность реализовать проект на базе студии "Паровоз".

Цели питчинга — формирование новых трендов в производстве мультфильмов, а также поиск новых мультивселенных, идей и героев. Авторам предлагается сделать акцент на комедиях, драмеди, детективах, фантастике, фэнтези и других актуальных жанрах, интересных школьникам, подросткам и их родителям.

Оценивать заявки будет профессиональное жюри, в которое войдут представители онлайн-кинотеатра Wink.ru, медиахолдинга "Цифровое Телевидение", телеканала "Россия", "НМГ Студии", "НМГ Кинопроката", Art Pictures Distribution, а также телеканала "МУЛЬТ" и анимационной студии "Паровоз".

"Мы объявляем старт уже второго всероссийского питчинга по поиску идей для создания анимационного контента. Победитель нашего прошлого конкурса — замечательный проект "Белые сны" о жизни и работе ученых-полярников в Арктике. В этот раз вместе с нашим партнером, онлайн-кинотеатром Wink.ru, ждем от авторов идей и форматов для более взрослой аудитории, которые будут интересны как телеканалам, так и стриминг-платформам", — поделился генеральный директор медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян.

"На данный момент в библиотеке детского контента Wink.ru представлено около 8 000 проектов — это анимационные фильмы и сериалы, кино, а также познавательный контент. Традиционно в нашем топе просмотров хиты последних лет "Три кота", "Маша и медведь", "Смешарики" и многие другие вселенные, в том числе культовая франшиза "Три богатыря". С большим интересом мы присоединяемся к анимационному питчингу медиахолдинга "Цифровое Телевидение", рассчитываем вместе с коллегами открыть новые имена, найти перспективные идеи для создания увлекательных проектов, которые полюбит наша семейная аудитория", — рассказал заместитель генерального директора по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.

В сентябре текущего года экспертный совет объявит финалистов и проведет питчинг проектов, тогда же станут известны имена победителей, которые назовет профессиональное жюри.

В питчинге могут принять участие авторы, являющиеся гражданами РФ и проживающие на территории России, в возрасте от 18 лет и старше.

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