Службу и быт самарских спасателей изучили студенты колледжей и волонтеры "Единой России"

В преддверии летних каникул МЧС России совместно с партийным проектом "Крепкая семья" проводят Неделю безопасности.

Студенты самарских колледжей и волонтеры "Единой России" побывали на экскурсии в специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Самарской области. Ранее ребята стали участниками встречи с сотрудниками МЧС в Штабе общественной поддержки "Единой России", многое узнали о правилах поведения на пожаре и безопасности. Теперь познакомились с бытом и службой самарских огнеборцев на практике.

Ребятам предоставили возможность увидеть технику и изучить спецоборудование, применяемое для ликвидации чрезвычайных ситуаций, и даже посидеть в пожарных автомобилях, на квадроциклах и мотоциклах, примерить боевую одежду пожарного.

"Мне кажется, это очень круто — быть спасателем или пожарным. Это же не только ликвидация пожаров, но и помощь людям при наводнениях, взрывах, авариях, ДТП. Помощь людям в критических ситуациях требует большой концентрации и самоотдачи", — уверен волонтер "Единой России" Кирилл Исаев.

"Огромное спасибо за такую экскурсию. Когда видишь, как все это устроено, как это работает, то совсем по-другому смотришь на работу пожарных, спасателей, которые стоят на страже нашей безопасности круглосуточно", — поделилась студентка Поволжского государственного колледжа Кира.

Напомним, что познакомить студентов с бытом спасателей в рамках недели безопасности помогли специалисты ГУ МЧС России по Самарской области и сотрудники Штаба общественной поддержки "Единой России".