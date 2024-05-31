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НОВИКОМ обучил работников Калужского электромеханического завода финансовой грамотности

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На мероприятии, организованном на территории АО "КЭМЗ", эксперты дочернего банка Госкорпорации Ростех рассказали о том, как преумножить свои накопления и не стать жертвой мошенников. Работников завода также познакомили с продуктами социальной направленности и программами льготной ипотеки НОВИКОМа.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В своем приветственном слове к гостям мероприятия Марина Кузина, управляющий Дополнительным офисом НОВИКОМа в Калуге, заявила, что банк нацелен на долгосрочные отношения с каждым клиентом, будь то крупное промышленное предприятие или его сотрудник. А Олег Федосеев, руководитель представительства Ростеха в Калужской области, отметил социальную составляющую деятельности НОВИКОМа и рассказал об особенностях мотивационной программы "Развитие", разработанной совместно с госкорпорацией и направленной на поддержку кадрового состава предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности.

"Развитие" — флагманское решение социальной политики банка НОВИКОМ. Помимо мотивационной программы, она включает в себя льготные условия кредитования, выгодные ипотечные ставки и высокие ставки по депозитам, о которых также узнали работники "КЭМЗ" на встрече.

Больше всего откликов у работников завода вызвало выступление Александра Дошлыгина, начальника отдела корпоративных продаж НОВИКОМа. Он провел урок финансовой грамотности, рассказав о действенных механизмах накопления капитала, а также о распространенных мошеннических схемах и способах распознать злоумышленника. В заключение деловой части мероприятия была проведена викторина, победители которой получили памятные подарки от банка.

В финале для детей работников промышленных предприятий Калужской области: АО "КЭМЗ" и АО "Калугаприбор", был организован яркий праздник в преддверии Дня защиты детей. Юных гостей ждала развлекательная программа, шоу мыльных пузырей и конкурс рисунков на асфальте, победители которого получили сладкие призы от банка НОВИКОМ.

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