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Парламентские слушания Комитета Совета Федерации по развитию автопрома прошли в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 31 мая, в Тольятти прошли выездные парламентские слушания Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по экономической политике. В заседании приняли участие представители члены профильного Комитета СФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, правительств Самарской и Ульяновской областей, а также предприятий автокомпонентной отрасли.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Главной темой парламентских слушаний стали меры по созданию производства высоколокализованной конкурентоспособной продукции автомобильной отрасли.

Открывая парламентские слушания, Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов отметил, что в настоящее время в автопроме происходят серьёзные структурные изменения. И в первую очередь необходимо решать вопросы сохранения и подготовки кадров, разработки автомобильных платформ и ухода от потребности в иностранных производителях автокомпонентов. Важно наращивать и объёмы производства, но не в ущерб качеству, отметил парламентарий.

"Российский автопром сегодня не только ключевой сектор экономики. Это фундамент создания отечественной независимой санкционно-устойчивой промышленности, — особо подчеркнул Андрей Кутепов. — Мы видим, что за последние два года уровень локализации в автомобильной промышленности и, конкретно, на АВТОВАЗе значительно вырос. Два года назад производство практически остановилось, а в 2023 году с конвейера сошло 380 тысяч автомобилей. Это результат всего коллектива. Сегодня руководство завода высказывает амбициозные предложения по увеличению объемов производства до 500 тысяч автомобилей. И мы видим, что они идут в этом графике".

Отдельное внимание Андрей Кутепов уделил теме сохранения цен на автомобили, что обеспечит спрос в условиях инфляции. Кроме того, сенатор указал на рост доверия населения к отечественным машинам. Сенатор также заявил о продолжении обсуждения вопроса, касающегося поэтапного повышения утилизационного сбора для иностранных транспортных средств, если они не производятся на территории России.

Президент АО "АВТОВАЗ" Максим Соколов разделил мнение Андрея Кутепова, подчеркнув, что существующий на сегодняшний день размер утилизационного сбора не является стимулом для локализации производства иностранных автомобилей в России. "Многие восточно-азиатские бренды сегодня предоставляют прямые скидки на автомобили в размере, который в два-три раза превышает утильсбор. АВТОВАЗ не боится и готов к конкуренции, но приветствовал бы создание в России новых локализованных производств, чтобы все игроки рынка играли по единым правилам. Локализация иностранных брендов создаст новые рабочие места и позитивно отразится на развитии отечественной компонентной отрасли", — отметил г-н Соколов.

Предложения по развитию автокомпонентной отрасли озвучил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. По его словам, необходимо усилить господдержку отечественных технологических разработок.

"Отрасль автопрома — это одно из возможных направлений использования технологий в сфере микроэлектроники, работы с металлами и пластиками. Использование инженерных разработок в других отраслях будет также способствовать формированию технологической независимости и устойчивости, добавленной стоимости, созданию новых рабочих мест", — акцентировал Богданов. — Важно заниматься их максимальной локализацией на территории нашей страны. Мы в Самарской области этим активно занимаемся. В особой экономической зоне "Тольятти" создали кластер автокомпонентов, сегодня в него входит восемь предприятий, и уже приняли решение по созданию девятого завода".

Дмитрий Богданов также сделал акцент на выравнивании экономических условий для работы отечественных производителей и иностранных предприятий, работающих на российском рынке, но с минимальной локализацией.

Еще одним важным направлением министр определил стимулирующие программы для потребителей, в том числе льготные кредитные продукты, специальные программы для особых категорий граждан и для государственных и муниципальных заказчиков. "У регионов и федерального центра должно быть право принимать решение о нормативном регулировании количества или доли автомобилей отечественного производства", — пояснил он.

Еще одной важной темой, по словам главы областного минэкономразвития, является регулирование в сфере такси. "Это даст дополнительную возможность сформировать долгосрочный заказ на автомобили, станет стимулом для производителей инвестировать в локализацию, новые модели и развитие", — перечислил министр.

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