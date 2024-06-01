Павлюченкова и Александрова проиграли в стартовом матче парного разряда "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова в паре с 18-ой ракеткой мира Екатериной Александровой не смогли пробиться во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос", пишет championat.com.

На старте турнира они проиграли чешскому дуэту Мириам Колодзьежова и Анна Сискова — 6:4, 7:6 (8:6).

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 40 минут. Российский дуэт реализовал три брейк-пойнта из восьми (38%), допустил шесть двойных ошибок и выполнил одну подачу навылет.

Чешский дуэт смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи заработанных (57%), сделал четыре двойные ошибки и не смог выполнить ни одной подачи навылет.