Андрей Алтыбармакян подписал новый контракт с ХК "Лада"

Нападающий Андрей Алтыбармакян ХК "Лада" принял квалификационное предложение клуба и подписал односторонний контракт сроком на два сезона.
25-летний форвард перешел в тольяттинский клуб прошлым летом и по итогам сезона 2023/2024 стал одним из лучших его бомбардиров. В рамках регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 61 матч и набрал 29 (13+16) очков, а в плей-офф за пять поединков отметился двумя голевыми передачами.
В общей сложности Алтыбармакян сыграл 221 матч в КХЛ и заработал 75 (30+45) баллов за результативность.
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