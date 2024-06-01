Андрей Алтыбармакян подписал новый контракт с ХК "Лада"

Нападающий Андрей Алтыбармакян ХК "Лада" принял квалификационное предложение клуба и подписал односторонний контракт сроком на два сезона.

25-летний форвард перешел в тольяттинский клуб прошлым летом и по итогам сезона 2023/2024 стал одним из лучших его бомбардиров. В рамках регулярного чемпионата КХЛ форвард провел 61 матч и набрал 29 (13+16) очков, а в плей-офф за пять поединков отметился двумя голевыми передачами.

В общей сложности Алтыбармакян сыграл 221 матч в КХЛ и заработал 75 (30+45) баллов за результативность.