Самарская область в 2023 г. собрала на 35 млрд руб. больше налогов

В 2023 г. в бюджет Самарской области поступило 225 млрд руб. налогов, что на 35 млрд руб. или 18,5% больше, чем по итогам 2022 года. Цифры приводятся в материалах к проекту регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2023 год". Общие доходы облбюджета при этом составили 288 млрд рублей.

Наибольший вклад в доходы внес налог на прибыль организаций — 91,1 млрд рублей (+34,2% по сравнению с 2022 годом). Такой рост поступлений объясняется увеличением налогооблагаемой базы в отдельных отраслях.

Налог на доходы физических лиц принес в бюджет региона 66,3 млрд руб. (+15,3%). Указывается, что на увеличение поступлений оказал влияние темп роста номинальной заработной платы, который за январь–сентябрь 2023 г. он составил 16,6%.

Еще 30,5 млрд руб. поступило в виде акцизов. В том числе, поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво составили 14,3 млрд рублей (+4,2%). Рост произошел из-за увеличения ставок акцизов. Поступления акцизов на нефтепродукты составили 16,2 млрд рублей (+ 4,9%), что вызвано повышением ставок на уровень инфляции, а также увеличением объема реализации.

Налог на имущество организаций принес 18,5 млрд руб. (+2,1%), "упрощенка" — 12,8 млрд (+7,8%), транспортный налог — 4,8 млрд (-0,8%), налог на добычу полезных ископаемых — 0,27 млрд (+56,5%), госпошлины — 0,1 млрд (+70,2%).