16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область в 2023 г. собрала на 35 млрд руб. больше налогов Из лесных массивов Самары выведено более 4 тыс. участков Парламентские слушания комитета Совета Федерации по развитию автопрома прошли в Тольятти Электрощит Самара провел конференцию "Стратегия и принципы работы с поставщиками" В "Преображенке-2" будут производить мебель и конвейерные подшипники

Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область в 2023 г. собрала на 35 млрд руб. больше налогов

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2023 г. в бюджет Самарской области поступило 225 млрд руб. налогов, что на 35 млрд руб. или 18,5% больше, чем по итогам 2022 года. Цифры приводятся в материалах к проекту регионального закона "Об исполнении областного бюджета за 2023 год". Общие доходы облбюджета при этом составили 288 млрд рублей.

Наибольший вклад в доходы внес налог на прибыль организаций — 91,1 млрд рублей (+34,2% по сравнению с 2022 годом). Такой рост поступлений объясняется увеличением налогооблагаемой базы в отдельных отраслях.

Налог на доходы физических лиц принес в бюджет региона 66,3 млрд руб. (+15,3%). Указывается, что на увеличение поступлений оказал влияние темп роста номинальной заработной платы, который за январь–сентябрь 2023 г. он составил 16,6%.

Еще 30,5 млрд руб. поступило в виде акцизов. В том числе, поступления акцизов на алкогольную продукцию и пиво составили 14,3 млрд рублей (+4,2%). Рост произошел из-за увеличения ставок акцизов. Поступления акцизов на нефтепродукты составили 16,2 млрд рублей (+ 4,9%), что вызвано повышением ставок на уровень инфляции, а также увеличением объема реализации.

Налог на имущество организаций принес 18,5 млрд руб. (+2,1%), "упрощенка" — 12,8 млрд (+7,8%), транспортный налог — 4,8 млрд (-0,8%), налог на добычу полезных ископаемых — 0,27 млрд (+56,5%), госпошлины — 0,1 млрд (+70,2%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Вероника Супрун 12 июля 2018 12:40 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Давно уже пора наладить контроль на фарм.рынке. Надеюсь это действительно поможет в борьбе с контрафактом

Кирилл Малышев 11 июля 2018 13:54 Фонд развития промышленности выдаст заем в 100 млн руб. фармпроизводствам области

Здорово, что лекарства станут маркировать. Теперь можно не опасаться того, что купишь контрафакт и вместо помощи получишь непонятно что...

Ольга Правдина 17 апреля 2018 14:47 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

это вредители...нужно совсем запретить этот яд

Фото на сайте

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

Игорь Комаров и Дмитрий Азаров посетили технопарк "Жигулевская долина"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Форум "Линия успеха" посетило порядка 700 предпринимателей Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30