Самарский гребец Александр Вязовкин отобрался на Игры БРИКС

Представитель сборной Самарской области Александр Вязовкин завоевал "серебро" на Большой московской регате - международных соревнованиях по академической гребле.

Как сообщает минспорта Самарской области, Вязовкин пришел вторым в одиночных соревнованиях 1хМА и квалифицировался на Игры БРИКС, которые пройдут в этом месяце в Казани.