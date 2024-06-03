Самарские фехтовальщики завоевали бронзу на чемпионате Союзного государства России и Белоруссии

В Минске прошел открытый чемпионат Союзного государства России и Белоруссии по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В дисциплине "шпага" бронзовые медали завоевала команда Самарской области в составе Екатерины Тарасовой, Ирины Охотниковой, Елизаветы Маркиной, Алеси Вайнрих.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
Отличное решение!