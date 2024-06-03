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Спорт

Самарские фехтовальщики завоевали бронзу на чемпионате Союзного государства России и Белоруссии

МИНСК. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Минске прошел открытый чемпионат Союзного государства России и Белоруссии по фехтованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В дисциплине "шпага" бронзовые медали завоевала команда Самарской области в составе Екатерины Тарасовой, Ирины Охотниковой, Елизаветы Маркиной, Алеси Вайнрих.

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