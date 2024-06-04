В "Заварке" пройдет несколько мероприятий 7 и 9 июня

В пятницу, 7 июня, в 18.00 в "Заварке" пройдет кураторская экскурсия (12+) по выставке "Сюрприз" (6+). Главный образ экспозиции — игрушка из шоколадного яйца "Киндер-сюрприз", предмет, отсылающий ко времени, как теплое воспоминание, как неожиданный подарок, как экспонат в домашнем музее детства.

Киндер-игрушки у художницы Яны Арбузовой, чьи картины представлены в Музее-галерее "Заварка", становятся не только артефактом, отсылающим к прошлому, но и предметом, прожившим время. Посетители пройдутся по залам вместе со старшим научным сотрудником "Заварки" и куратором выставки Кириллом Гуровым, познакомятся с работами Арбузовой и взглянут через игрушку на собственное детство.

Вход на мероприятие — 250 рублей.

В воскресенье 9 июня, сотрудники "Заварки" организуют несколько событий.

В 15.00 пройдет пешеходная экскурсия "От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары" (12+). Музей-галерею "Заварка" и Музей Эльдара Рязанова связывает история домов. Оба здания, в которых сейчас располагаются музеи, были доходными домами. Научный сотрудник Музея-галереи "Заварка" Анастасия Волынкина разработала маршрут пешеходной экскурсии по доходным домам. В Самаре их насчитывают более 30, причем большая часть является памятниками архитектуры. Экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. По окончании всех участников прогулки ждет небольшой подарок — авторская открытка старшего научного сотрудника "Заварки" и создателя фотопроекта "Детали доходного дома" Кирилла Гурова.

Место сбора — ул. Самарская, 207. Продолжительность экскурсии — примерно 1,5 часа. Стоимость участия — 350 рублей.

В 16.00 пройдет обзорная экскурсия по дому Маштакова (6+). Дом на улице Самарской, в котором разместилась "Заварка" — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения. Главными деталями являются уникальные элементы, сохранившиеся во время реставрации: печи, потолок, двери, фрагменты обоев и штукатурки. Во время экскурсии посетители пройдут по залам, узнают историю строительства дома и судьбу его хозяев Михаила Маштакова и Николая Маркова, а также о других доходных домах Самары и их жителях.

Вход на мероприятие — 150 рублей (входной билет в стоимость не входит).

Просим обратить внимание — количество мест на мероприятия ограничено, поэтому требуется обязательная предварительная запись в социальных сетях Музея-галереи "Заварка".