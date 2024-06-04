Стресс у зумеров начинается после сессии: перед экзаменами число обращений к психотерапевтам и психиатрам падает, а в начале каникул — растет

В конце весны — начале лета школьников, студентов и абитуриентов ожидает непростой период сдачи сессий, итоговых и вступительных экзаменов. Специалисты Страхового Дома ВСК и сети клиник ПОЛИКЛИНИКА.РУ выяснили, с какими психологическими проблемами в это время сталкиваются россияне в возрасте 16 лет — 21 года, как минимизировать волнение и максимально эффективно подготовиться к предстоящим экзаменам. Например, при помощи "дыхания по квадрату" и потребления шоколада.
По оценкам сети медицинских центров ПОЛИКЛИНИКА.РУ, в 2024 году число обращений к психотерапевтам и психиатрам на фоне переживаний из-за экзаменов сократилось на 19%. При этом в целом число обращений со стороны подростков и молодых людей в мае — июле, традиционно растет. В число самых распространённых в этот период диагнозов входят: тревожное расстройство (13%), посттравматическое стрессовое расстройство (9,3%), смешанное тревожное и депрессивное расстройство (9,3%), депрессивные эпизоды легкой степени тяжести (8%), а также обсессивно-компульсивное расстройство (7%). В сравнении с прошлым годом значительно сократилось число диагностированных случаев депрессии (22% обращений в экзаменационный период за 2023 год против 8% в 2024 году).
По мнению Алины Красиковой, врача-терапевта Цифровой клиники Страхового Дома ВСК, питание перед экзаменами играет важную роль в активации мозговой деятельности и снижении уровня стресса, эксперты рекомендуют употреблять в пищу следующие продукты:
- Жирная морская рыба (лосось, сардины и треска) содержит омега-3 жирные кислоты, которые способствуют продуктивной мозговой деятельности. Омега-3 поддерживает функцию мозга, улучшает память и способствует сосредоточенности.
- Орехи и семена (грецкие орехи, миндаль, фисташки и семена подсолнечника) богаты антиоксидантами, витаминами и минералами. Они помогают повысить когнитивные функции.
- Фрукты, овощи, ягоды (например, киви, шпинат и брокколи), содержат витамины С и Е, антиоксиданты и другие питательные вещества, которые улучшают мозговую активность.
- Темный шоколад — какао содержит флавоноиды, которые помогают улучшить кровообращение в мозге и повышают способность к обучению. Однако употребление шоколада должно быть умеренным из-за его высокого содержания калорий и сахара.
- Зеленый чай содержит легкую дозу кофеина, а также аминокислоту L-теанин, которая помогает сосредоточиться без вызывания нервозности.
Важно помнить, что питание должно быть сбалансированным и разнообразным. Стоит избегать переедания и употребления слишком тяжелой пищи перед экзаменами, т. к. это может вызвать чувство усталости и сонливости. Также рекомендуется остерегаться употребления успокоительных препаратов перед экзаменами, особенно если не было получено соответствующее назначение от квалифицированного врача. Многие успокоительные средства влияют на центральную нервную систему и могут оказывать негативное влияние на функции мозга, такие как память, концентрация и реакции. Некоторые препараты также могут вызывать сонливость, угнетение активности мозга и замедление реакций.
Ольга Бакшутова, Руководитель управления цифровой медицины Страхового Дома ВСК, нейропсихолог, советует при подготовке к экзаменам придерживаться четырех основных правил:
- подготовить несколько запасных планов на случай неудачи — например, составить список альтернативных вузов для поступления;
- попробовать ответить себе сначала на вопрос: "что самое страшное может случиться?", а следом: "А что тогда будет?". И продолжить такую логику вопросов и ответов до пяти раз. Это поможет понять, что зачастую страхи немного надуманы;
- прямо перед экзаменом хорошо бы уделить время себе и своим чувствам. Возможно, стоит избегать взаимодействия с учениками, которые очень сильно переживают. Иногда нахождение в группе единомышленников помогает ощутить, что ты не один, но часто и, наоборот, увеличивает панику;
- если во время экзамена захлестывает паника, есть быстрый способ помочь себе с помощью дыхательных упражнений. Например, дыхание по квадрату. Нужно сделать вдох на 4 счета, задержать дыхание на 4 счета, выдохнуть также считая до 4, а затем снова задержать на 4 счета дыхание. Буквально пара минут такого дыхания поможет взять себя в руки и показать себя с лучшей стороны.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас