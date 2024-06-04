ВТБ представляет культурную программу партнеров в период ПМЭФ-2024

В дни ПМЭФ-2024 участников форума, гостей и жителей Санкт-Петербурга традиционно ждет насыщенная программа, в том числе культурная. ВТБ подготовил подборку мероприятий своих партнеров, которые пройдут с 5 по 8 июня.

"Во время ПМЭФ Санкт-Петербург традиционно становится точкой притяжения не только для делового, но и культурного сообщества — открывается множество выставок и фестивалей, проходят концерты. Специально для жителей города и его гостей в период форума мы рассказываем о событиях наших партнеров, проекты которых поддерживаем уже много лет", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Мариинский театр

27 мая Мариинский театр открыл самое масштабное событие петербургского летнего театрального сезона — фестиваль "Звезды белых ночей". Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев. Концерты и постановки проходят на всех площадках Мариинского театра до 1 августа. Программа этого года объединяет яркие балетные и оперные премьеры, репертуарные редкости, гастрольные спектакли, уникальные музыкальные программы и вечную классику с участием звезд мировой сцены. Среди событий "Звезд белых ночей" в июне — Фестиваль Верди и специальная программа к 225-летию Александра Пушкина. В дни форума на исторической сцене Мариинского театра состоится выпускной спектакль Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой (6 июня) и балет Петра Чайковского "Лебединое озеро" (7 июня).

Филармония им. Д. Д. Шостаковича

С 30 мая Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича проводит фестиваль "Музыкальная коллекция", посвященный памяти Юрия Темирканова. В этом году в фестивале участвуют крупнейшие российские исполнители и всемирно известные зарубежные музыканты. Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии выступит под руководством ведущих дирижеров из разных стран. Среди солистов-участников фестиваля: Николай Луганский, Борис Березовский, Федерико Мондельчи (Италия) и другие. Одним из главных событий в рамках фестиваля станет Гала-концерт к 225-летию со дня рождения А. С. Пушкина, который пройдет 7 июня.

Музей театрального и музыкального искусства

В Шереметьевском дворце Музея театрального и музыкального искусства проходит выставка "Лев Додин: жизнь человека". Она приурочена к 80-летию Малого драматического театра и его художественного руководителя Льва Додина. На экспозиции представлены фрагменты декораций, реквизит, редкие фотографии, записи репетиций и спектаклей. В выставке кураторы отразили суть и миссию театра Льва Додина: в центре внимания — жизнь человеческого духа как основа театра.

"Балет. Притяжение" — вторая выставка Театрального музея, которая открывается 7 июня. Она посвящена дуэтному танцу в хореографическом искусстве и выдающимся дуэтам, которые вошли в историю балета XX века. В трех выставочных залах Театрального музея экспозиция покажет, как складывались сценические взаимоотношения танцовщиков-мужчин с партнершами-балеринами в разные эпохи, как менялась техника поддержек, кто "задавал тон" в балетах девятнадцатого века, как двадцатый век изменил взгляд на дуэтный танец. На выставке представлены фотографии, костюмы, скульптура, театральные эскизы, а также документальные аудио- и видеоматериалы, интервью с известными артистами балета, созданные специально для выставки.

Русский музей

Три масштабных события Русского музея будут доступны для гостей и жителей города во время ПМЭФ. Летний сад в этом году отмечает 320-летие, к этому событию Русский музей при поддержке ВТБ представляет праздник "День Летнего сада" 8 и 9 июня. В его программу войдут десятки мастер-классов, тематических экскурсий, лекций, паблик-токи от лучших искусствоведов, методистов, реставраторов музея. В центре Летнего сада, на Школьной аллее, разместится выставка "Истории Летнего сада". В первый день праздника гостей ждет концертная программа, участниками которой станут звезды и солисты Мариинского театра и группа Billyʼs Band. В рамках события ВТБ также подготовил активности и мероприятия для гостей.

Выставочный проект "Империя после Петра: от Екатерины 1 до Елизаветы Петровны" открылся в Михайловском замке Русского музея в первый день лета. Выставка посвящена периоду правления после Петра I, который традиционно считается "темным временем", и призвана оспорить это суждение. Экспозиция насчитывает свыше 400 произведений из 20 музейных коллекций. Здесь представлены работы, которые редко экспонируются вне музеев, в которых хранятся. Выставка открыта для посещения до 23 сентября.

В ноябре прошлого года Русский музей открыл масштабную экспозицию "Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения". На выставке представлено более 120 произведений живописи и графики, освещены все периоды творчества художника и представлены ключевые произведения. Экспозицию дополняют произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания музея и разнообразный медиаконтент.

Кронштадт

В завершающий день форума в Кронштадте пройдет ежегодный фестиваль "Паруса Кронштадта". Мероприятие уже в четвертый раз объединит любителей парусного спорта, морской истории, актуальной музыки и тематической кухни. Гости фестиваля увидят состязания яхтсменов, театрализованные исторические реконструкции и мастер-классы, парад старинных парусников, выступления популярных исполнителей и смогут попробовать кухни разных регионов России. С прошлого года фестиваль проходит на территории "Острова фортов" и открывает дополнительные возможности культурного досуга для посетителей.

ВТБ подготовил обзор актуальных культурных мероприятий в ведущих заведениях Петербурга, чтобы помочь гостям Форума, жителям города и туристам составить свою программу. Планированием досуга и покупкой билетов лучше заняться заблаговременно, ведь лето традиционно становится самым популярным сезоном для путешествий в Санкт-Петербург, а проведение крупнейшего делового события года привлекает большой дополнительный поток гостей.