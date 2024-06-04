В регионе превышен эпидпорог по ОРВИ среди подростков

В Самарской области зарегистрировано превышение эпидемического порога по ОРВИ на 60,9% в возрастной группе 15 лет и старше, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Всего, по данным ведомства, в период с 27 мая по 2 июня в губернии ОРВИ заболели 7264 человека. Заболеваемость ниже эпидемического порога в возрастных группах: 0-2 года на 66,3%, 3-6 лет на 63,8%, 7-14 лет на 59,8%.

В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,8% и в возрастных группах: 0-2 года на 8,4%, 3-6 лет на 10,1%, 7-14 лет на 22,6%. Рост заболеваемости отмечен в возрастной группе 15 лет и старше на 2,2%.

По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов парагриппа, риновирусов, РС-вируса.