Тольяттинке вернули собаку, за которой она ухаживала четыре года

В Тольятти судебные приставы вернули местной жительнице ее собаку. Об этом сообщает УФССП России по Самарской области.

Четыре года назад женщина нашла на даче кобеля породы левретка. Животное было истощенным и больным. Тольяттинка выходила собаку и попыталась найти хозяев, но они так и не объявились. Все это время собака оставалась у нашедшей ее женщины.

Недавно тольяттинка собралась оформлять право собственности на безнадзорную собаку, но на прогулке к ней подошла неизвестная, отобрала пса и заявила, что является его хозяйкой.

Нашедшая левретку тольяттинка обратилась в суд с требованием вернуть животное. Суд встал на ее сторону, тем более что ответчица не смогла доказать, что действительно является владелицей собаки.

Чтобы выполнить решение суда, приставам даже пришлось ограничить ответчице выезд из страны.