Жителей региона приглашают пройти диспансеризацию

Основная цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Для работающих граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе.

Для записи на конкретный день необходимо обратиться в свою поликлинику.

Записаться на медосмотр можно дистанционно — по телефону поликлиники или на портале Госуслуги.

Также руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работу или в ближайшей к предприятию поликлинике. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия.

Напомним, с этого года в диспансеризацию включено обследование для оценки репродуктивного здоровья. Пройти его могут мужчины и женщины в возрасте 18-49 лет.

Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", которые приняты по решению Президента страны Владимира Путина. В 2023 году диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли свыше 1,8 млн жителей региона. План на 2024 год — более 2,2 млн человек.