На пл. Славы открылась цифровая выставка, посвященная работе детской музыкальной академии Башмета

В четверг, 6 июня, на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы открывается фотовыставка, посвященная одному из ключевых масштабных проектов в сфере художественного образования на территории самарского региона, — детской музыкальной академии стран СНГ под патронатом Героя труда РФ, народного артиста СССР Юрия Башмета с участием камерного ансамбля "Солисты Москвы".

Детская музыкальная академия в Самаре — это символ музыкального единения между разными странами, уникальный музыкальный форум, направленный на профессиональную поддержку одаренных детей, возрождение традиций русской школы игры на музыкальных инструментах. Все эти годы академию поддерживает правительство Самарской области как комплексный просветительский, профессионально ориентированный проект с участием педагогических кадров столичных музыкальных ВУЗов, концертных организаций, театров, оркестров.

В этом году на 14 по счету академии свое мастерство представляют 76 детей из 9 стран СНГ — Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана.

Самарская область делегировала на форум 56 юных музыкантов из Жигулевска, Новокуйбышевска, Самары, Сызрани, Тольятти, Чапаевска. Юные музыканты обучаются по 6 специальностям — фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет и классическая гитара.

За 13 лет работы академии обучение в ней прошли более 900 одаренных детей из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, многие из "академиков" поступили в музыкальные училища и консерватории, одержали победу на престижных музыкальных конкурсах. Программы, которые исполняют участники академии, отличаются повышенной технической сложностью, масштабностью, исполнительским мастерством, развитым образным мышлением музыкантов. Неслучайно во всероссийском юношеском симфоническом оркестре 2022–2024 годов под управлением Юрия Башмета играют 11 молодых музыкантов из Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Похвистнево. В концертных программах оркестра исполняются произведения мировой классики, а также премьеры современных авторов.

От многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей академию отличает важная особенность: здесь преподаватели известных музыкальных образовательных учреждений Москвы в течение недели шлифуют талант одаренных детей — учащихся детских музыкальных школ и школ искусств региона на мастер-классах.

Во время открытых занятий учатся новому не только дети, но и преподаватели областных музыкальных школ: педагоги знакомятся с инновационными методиками, перенимают опыт столичных коллег, получают заряд мотивации на дальнейшую работу. В финале академических дней именитые музыканты выходят вместе с учениками на одну профессиональную сцену в творческом тандеме.

Проводить академию знаменитому исполнителю и дирижеру Юрию Башмету из года в год помогает агентство социокультурных технологий министерства культуры Самарской области, ООО "Русское концертное агентство" и администрация Новокуйбышевска.

Фотовыставка на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади Славы продолжит работу до 19 июня 2024 года.