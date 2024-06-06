Новые производства и миллиарды инвестиций: итоги нулевого дня ПМЭФ-2024 для Самарской области

Делегация Самарской области работает на площадке Петербургского международного экономического форума.

В среду, 5 июня, врио главы региона Вячеслав Федорищев провел встречу с генеральным директором компании Wildberries Татьяной Бакальчук. Обсуждались вопросы завершения строительства и запуска в регионе логистического центра онлайн-ритейлера, а также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.

Напомним, что крупный логистический центр компании возводится на территории индустриального парка "Новосемейкино". Общая площадь объекта составляет 180 тысяч квадратных метров. Открытие центра позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков онлайн-площадки из Самарской области и соседних регионов. По информации Wildberries, первая очередь центра будет открыта уже летом 2024 года.

"Знаю, что есть ряд вопросов перед запуском объекта. Предлагаю обсудить, с какими конкретно сложностями сталкиваетесь. Задача инвестиционной команды Правительства Самарской области — чтобы этих сложностей не было", — сказал Вячеслав Федорищев.

Большой пакет значимых для региона соглашений в стартовый день форума подписал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. "Все они связаны с реализацией крупных инвестиционных проектов на территории региона", — рассказал Богданов.

Так, соглашение о сотрудничестве подписано между Правительством Самарской области и предприятием "Самараавтожгут" о создании производства автокомпонентов. Общий объем инвестиций в проект составит 500 млн рублей.

"Еще одно соглашение подписали с компанией Тесвел. Инвестор намерен создать в Самарской области производство промышленного оборудования. На реализацию проекта компания направит более 1,4 млрд рублей. Это будет современное, высокотехнологичное производство, продукция которого будет востребована как внутри региона, так и за его пределами", — рассказал Богданов.

Планы еще одного инвестора связаны со строительством предприятия в сфере металлургии. Инициатор — компания "РеИнТех" — вложит в реализацию проекта 3 млрд рублей.

"О сотрудничестве договорились и с компанией "Рулевые системы". Инвестор намерен построить в Самарской области производство автокомпонентов. Это еще 1,2 млрд рублей инвестиций в экономику региона", — резюмировал Богданов.