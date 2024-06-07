Модульный спортзал в Самаре, который планировалось сдать в 2023 г., откроют осенью

В Самаре разбираются в причинах срыва сроков сдачи модульного спортзала, который строят в районе улиц Клиническая и Чернореченская и должны . Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Накануне на объекте прошло выездное совещание с участием представителей правительства области, регионального министерства спорта, главы Самары.

Спортивный зал должен был заработать в конце декабря 2023 года. Объект строится в рамках проекта "Единой России", средства выделены на него из федерального бюджета.

"Прежде всего, я должен извиниться перед жителями за то, что объект еще не заработал. Мне это очень неприятно. В предыдущий раз, осенью, когда я приезжал на стройку, меня коллеги уверяли, что до конца декабря прошлого года он будет достроен. Этого не произошло. Мы детально и эмоционально обсудили на месте проблемы, которые возникли и которые сейчас надо решать. Главное - мы понимаем, как сделать в ручном режиме так, чтобы объект заработал и вся территория вокруг была благоустроена. Также мы обещали жителям поставить здесь детскую площадку", - прокомментировал ситуацию Александр Хинштейн.

Раньше на месте спортзала находилось бесхозное футбольное поле, за которым никто не ухаживал. Теперь вместо него появился полноценный спортивный объект. На данный момент это самое крупное спортивное сооружение, которое числится на балансе департамента спорта города Самары. Общая стоимость составляет 148 млн рублей.

"Люди хотят пользоваться этим спортивным сооружением. И я как инициатор этого объекта не снимаю с себя ответственности. Поэтому осенью текущего года мы должны забить здесь первый гол", - отметил парламентарий.